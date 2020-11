Los empresarios piden a Sánchez un nuevo plan de choque en la mesa para la reconstrucción

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir una imagen de unidad con la sociedad civil, representada por los agentes sociales, ante la división política que se ha vuelto a ver en el Parlamento y en su partido por la negociación del Ejecutivo con Bildu para los Presupuestos.

Con una foto de su Gobierno junto a la patronal y los sindicatos, el presidente buscaba mandar un mensaje explícito a Bruselas de que el uso de los fondos europeos se diseñará con una hoja de ruta conjunta con empresarios y sindicatos.

Los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han acudido este lunes al palacio de la Moncloa para mantener una reunión con Pedro Sánchez y constituir la mesa de diálogo social sobre Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde ambos lados de la negociación colectiva, se ha reclamado al Gobierno que presente un nuevo plan de choque económico para paliar los efectos en las empresas de esta segunda ola.

Sindicatos y empresarios han hecho una valoración positiva del encuentro, pero han dejado ver que hay diferencias entre ellos por el futuro de la reforma laboral, aunque este asunto no se ha abordado en la cita de hoy.

Imagen de la reunión presidida por el presidente del Gobierno con los agentes sociales.

En una rueda de prensa posterior al evento, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, han celebrado que el Ejecutivo cuente con ellos para trabajar en el plan de recuperación, aunque no han detallado los puntos concretos que se han abordado en esta primera mesa. Ambos han reconocido que en el encuentro se han evitado asuntos espinosos para el diálogo social, como la reforma laboral.

Los empresarios, a través de Cepyme, han puesto sobre la mesa la necesidad de que se apruebe un nuevo plan de choque económico para hacer frente a la segunda ola de la Covid. Algo que los sindicatos también apoyan y que el Gobierno podría concretar ya este martes en el Consejo de Ministros con un nuevo paquete de ayudas.

"No podemos perder el presente, la pequeña y mediana empresa lo está pasando muy mal y desgraciadamente, para esta segunda ola no están sobre la mesa, medidas de choque. Para tener éxito tenemos que llegar a final de año con la supervivencia del tejido productivo", ha afirmado Gerardo Cuerva.

Tanto Garamendi, como Cuerva han puesto el foco en la importancia de que España logre ejecutar el Presupuesto con éxito para que se pueda aprovechar esta oportunidad para modernizar la economía.

Condicionalidad de los fondos

Esa modernización debería tener como objetivo que en España "los salarios sean dignos", según ha destacado el líder de UGT, Pepe Álvarez, que ha puesto también el foco en que la condicionalidad de esos fondos no debe ir más allá que la reconstrucción.

Un aspecto en el que también ha incidido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, al advertir que la condicionalidad de Bruselas al acceso a estas ayudas no establece que España no pueda modificar la reforma laboral. Un aspecto sobre el que no se han pronunciado los empresarios en público.

Al igual que ocurrió en el mes de julio, con la foto y los discursos que pronunciaron el Ejecutivo y los agentes sociales en los jardines de La Moncloa, en esta ocasión, el Gobierno buscaba ante todo una foto y lanzar el mensaje de que se está trabajando ya en los proyectos que se tienen que presentar para que España empiece a recibir esas ayudas a mediados del próximo año.

El pasado verano esa imagen de unidad se rompió después por las tensiones entre el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios a cuenta de lo que desde la CEOE se calificó de reforma laboral encubierta.

Según se ha puesto de manifiesto en las ruedas de prensa posteriores al encuentro de este lunes, este asunto va a seguir siendo un elemento de confrontación entre patronal y sindicatos en un debate en el que es posible que ni siquiera haya consenso dentro del Ejeuctivo.

Foto con el Ejecutivo

En esta ocasión, Sánchez ha estado acompañado de buena parte del Gobierno. En la foto han ocupado un lugar destacado Nadia Calviño, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ambas representan a los dos ministerios que más peso van a tener en el reparto de unos fondos que llegarán a partir de 2021 para modernizar la economía española a través del impulso a las energías limpias y a la digitalización.

Pero también han estado presentes otros miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la ministra de Educación, Isabel Celaá, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, el ministro de Agricultura, Luis Planas y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Según se ha explicado desde el Ejecutivo, el objetivo de este encuentro era abrir un "cauce regular para la concertación y el seguimiento entre el Gobierno y los agentes sociales del Plan de Recuperación".

El Ejecutivo quiere reforzar su apuesta por el diálogo social y ha aprovechado el encuentro para recordar que hasta ahora se han firmado seis acuerdos con empresarios y sindicatos para la "defensa del empleo", algunas medidas sociales, los ERTE o el teletrabajo.