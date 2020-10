Bruselas ratifica que el Pacto de Estabilidad seguirá suspendido en 2021 por la Covid

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que obliga a los países de la eurozona a mantener bajo control el déficit y la deuda- seguirá suspendido durante el año 2021. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha ratificado durante la videoconferencia del Eurogrupo celebrada este lunes que la "cláusula de escape general", que se activó en marzo en respuesta a la crisis de la Covid-19, continuará vigente el año que viene. El objetivo es dar barra libre a los Gobiernos para que puedan disparar el gasto público frente a la pandemia.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Gentiloni ha enviado una carta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y al resto de miembros del Eurogrupo en la que recomienda mantener en los presupuestos de 2021 las medidas de estímulo fiscal con el fin amortiguar el impacto del coronavirus. Una misiva que sirvió al Gobierno de Pedro Sánchez de aval para suspender las reglas fiscales en 2020 y en 2021 y eliminar los límites para el gasto público

"La cláusula de escape general seguirá estando activa en 2021 y las políticas fiscales deben continuar apuntalando la recuperación el año que viene, tanto al nivel de la eurozona como de los Estados miembros individuales", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos durante la rueda de prensa posterior al Eurogrupo.

Hoy en el #Eurogrupo tratamos del programa de trabajo para los próximos meses y la orientación fiscal en la preparación de los presupuestos nacionales para 2021.



El punto de partida es la prioridad clara y compartida de apoyar la #recuperación y la creación de empleo. pic.twitter.com/0VQCBBGOv8 — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) October 5, 2020

A su juicio, este apoyo fiscal debe basarse en una combinación de las medidas de emergencia que se han venido adoptando desde marzo (como los ERTE o los avales públicos a créditos) con nuevas iniciativas más centradas en lograr una recuperación sostenible. "La pertinencia de estos dos tipos de medidas fiscales en 2021 dependerá de la trayectoria del virus", ha explicado Gentiloni.

Alta incertidumbre

"Ambas puede coexistir y probablemente tenga que hacerlo. Porque la transición de la fase pandémica a la fase postpandémica no será clara. Será gradual. La incertidumbre seguirá siendo alta durante algún tiempo. Así que la agilidad y la flexibilidad serán claves a la hora de diseñar y aplicar las políticas presupuestarias para o durante 2021", sostiene el comisario de Asuntos Económicos.

¿Cuándo se desactivara la cláusula de escape y volverá a aplicarse el Pacto de Estabilidad? "En algún momento tendremos que empezar un viaje hacia la reducción de déficits y regresar a la saludable posición económica en la que estábamos antes de que llegara esta pandemia y causara tanto daño. Pero hay un claro consenso en el Eurogrupo en que el momento para ese cambio no es ahora. La posición fiscal que se ha desarrollado en 2020 es la apropiada", ha respondido el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. No hay fecha para volver a los ajustes.

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, durante la videoconferencia de este lunes UE

Gentiloni ha insistido además en que el fondo de reconstrucción de 750.000 millones "proporcionará un impulso positivo a nivel de la eurozona y aumentará la confianza, que es muy necesaria y reconocida por los mercados financieros". Por eso ha pedido que este nuevo instrumento sea ratificado cuanto antes por los Gobiernos de la UE y la Eurocámara.

¿Qué espera del plan español para acceder a los 140.000 millones de euros que Sánchez ha anunciado que presentará este miércoles, en particular por lo que se refiere a la reforma laboral y las pensiones?, le han preguntado al comisario de Asuntos Económicos.

"Como regla, no comentamos lo que no hemos recibido. El diálogo ya ha empezado: yo me he reunido personalmente con el presidente del Gobierno y el ministro Escrivá y nuestros servicios están en contacto con las autoridades españolas. Y confío plenamente en que España presentará un plan ambicioso y fuerte para la recuperación, que se necesita mucho", contesta Gentiloni.

Un holandés en el BCE

Los ministros de Finanzas de la eurozona han escogido al holandés Frank Elderson, director de supervisión del Banco de Países Bajos, como nuevo miembro del directorio del Banco Central Europeo. Su candidatura se ha impuesto a la del esloveno Bostjan Jazbec. El nombramiento no altera el equilibrio de fuerzas en el BCE, ya que Elderson sustituirá a otro de los 'halcones' del directorio, el luxemburgués Yves Mersch, cuyo mandato concluye el 14 de diciembre.

El Eurogrupo ha desatendido una vez más la petición de la Eurocámara de aumentar la presencia de mujeres en el directorio del BCE. "Es muy decepcionante encontrar una vez más sólo a dos hombres y a ninguna mujer en la lista de candidatos para el Comité Ejecutivo del BCE", ha criticado el portavoz económico del grupo socialista, Jonás Fernández.