Sánchez confirma que subirá los impuestos "a los que más tienen: grandes empresas y patrimonios"

Después de más de tres meses de epidemia, con decenas de miles de muertos por el coronavirus y cientos de miles de empleados menos cotizando a la Seguridad Social y unas expectativas económicas terribles para el segundo semestre del año, Pedro Sánchez sigue empeñado en mostrar una imagen de fortaleza para sacar adelante la legislatura de su Gobierno de coalición.

Lo cierto es que el presidente está en plena campaña, no sólo propia y para asegurarse su presencia en Monloa los cuatro años que en teoría le tocan: "Eso durará la legislatura, que es lo que necesitamos para recuperar la economía". También de campaña electoral: hay elecciones el 12-J en País Vasco y Galicia: "Sería bueno un gobierno de izquierdas no nacionalista en el País Vasco".

La primera entrevista televisiva que concedía Sánchez tras el estado de alarma se centró en presumir de éxitos y anunciar cómo piensa pagar todo lo que se le viene: con los fondos europeos y con más impuestos. "Es inevitable, tenemos que hacer una reforma fiscal... Hay que reactivar la economía, hay que crear empleo". En ese marco se encuadra el superviernes que ha convocado Moncloa con un Consejo extraordinario y la firma de un acuerdo por el empleo con los agentes sociales.

Impuestos

Los Presupuestos serán la base de todo esto. Y esas cuentas públicas guardarán una sustancial subida de impuestos. "Las costuras fiscales han saltado", ha admitido Sánchez, cuyo plan en enero era "llegar al 0% de déficit al final de la legislatura ni a una deuda menor al 95% del PIB", que era el objetivo confeso.

Un día antes de fotografiarse en Moncloa con sindicatos y patronal, Sánchez esquivó decir si derogará la reforma laboral alegando que su Gobierno "primará el diálogo social". Pero sí admitió que habrá "una reforma fiscal", basándola en que "España tiene siete puntos menos de ingresos fiscales sobre PIB que la media europea", un argumento lanzado por Unidas Podemos, al que añadió el de "mayor justicia fiscal".

Es decir, ¿subirá impuestos? Sí, pero "a los que más tienen, las grandes corporaciones y grandes patrimonios, no a las pymes". ¿Y el "impuesto a los ricos" de Pablo Iglesias? La cuestión es que "no está en el acuerdo de Gobierno", dijo para edspejar el tema: "Hay que ver si el impuesto a las grandes fortunas es un fetiche, y preguntarse si es mejor fijarse en dónde están, dónde tributan y cómo las hacemos tributar en España".

Es decir, que vuelve a agitar la recuperación de Patrimonio o la subida de "los tipos efectivos de Sociedades de las grandes corporaciones, ue son menores a los de las Pymes y los autónomos".

Pero, ¿le subirá el IRPF a las clases medias? "Lo más importante es que nadie se quede atrás". O sea, ni sí ni no... lo que le descuadren los cambios entre lo previsto y lo que llegue de Europa.

¿Y habrá recortes? No al menos en el sector público. Es decir, Sanche prometió que no se bajarán las pensiones, y que no se bajarán los sueldos de los empleados públicos, al menos, "no entra en los planes".

Duda del dinero de la UE

Y así, en el día en que se conoció que éste ha sido el primer junio con subida del desempleo, que bajaba incluso en las anteriores crisis, presumió de su escudo social: "Más de 500.000 operaciones del ICO, más de 3,5 millones de empleados protegidos y la aprobación histórica del Ingreso Mínimo Vital..."

La clave para sostener la carrera de gastos en las que se ha metido el Gobierno para sostener socioeconómicamente las consecuencias de la pandemia serán las ayudas europeas, que se sustancian (o no) en apenas dos semanas y, con ese dinero, armar unos Presupuestos para los que el presidente llama "a todos, incluido el PP".

Y antes de explicar cuánto y cómo llegará el dinero europeo, comenzó a gastárselo en el plan Calviño de recuperación económica, con transformación ecológica, digital y fortalecedora del Estado del bienestar. "Si se aprueba ese fondo europeo", dijo poniéndolo en duda por primera vez, "será tan histórico como la creación del euro".

El presidente ha confirmado que ha invitado a Giuseppe Conte, primer ministro italiano, el próximo día 8 de julio a comer en Madrid. Y que entre el 13 y el 15 de julio "podré almorzar con mi querido amigo Mark Rutte", el primer ministro holandés, "con quien no comparto la visión sobre el fondo europeo, es cierto, pero somos amigos".

El Consejo Europeo de los próximos 17 y 18 de julio decidirá si a España le llegan los 140.000 millones de euros que propuso la Comisión de los 750.000 millones que forman el paquete propuesto. Si durará dos, tres o cuatro años. Y si de ellos habrá una mayoría de transferencias a fondo perdido o será menos. Y si, en todo caso, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 imponen condiciones más o menos duras al empleo de esas enormes cantidades de dinero.

Presupuestos

En tres meses, dijo Sánchez, "hemos movilizado 16.000 millones de euros para las CCAA a fondo perdido, y de ellos 9.000 irán para la sanidad pública y 5.000 para la educación". Pero tantos fondos, evidentemente, dependerán de lo que llegue de Europa o de una serie de recortes en los próximos años, como ya ha anticipado la vciepresidenta económica, Nadia Calviño, y él mismo advirtiendo en otras ocasiones de que "esto no es sostenible ni a medio ni a largo palzo".

De todo eso dependerá, finalmente, si Sánchez tiene que mirar hacia su derecha o le valen sus socios de investidura. Tanto el Partido Popular como Esquerra están tensando la cuerda, con Ciudadanos en medio, dispuesto casi a lo que sea por alargar la vida del Gobierno y evitar una cita electoral anticipada que los apuntille.

Pero Pablo Casado exige no sólo no subir impuestos, sino "bajarlos". Y Gabriel Rufián (o quizás habría que decir Oriol Junqueras), su mesa de negociación y subir el gasto social financiándolo con "impuesto a los ricos" y más presión fiscal a las empresas.

En ese aspecto, no negó que ERC haya pedido que los PGE se negocien después de las elecciones catalanas, pero insistió en que hace falta "normalizar" el conflicto. "La agenda del reencuentro que le propuse a Torra sigue en pie", dijo, sin entrar tampoco en detalles de cuándo convocará la mesa de negociación con la Generalitat, suspendida también por la pandemia.

Aunque las elecciones que tocan, las del 12-J suponen un desafío para el presidente: Sánchez no dijo "no" a una posible oferta de Bildu para hacer un tripartito con Podemos. "Pero eso lo debe decir Idoia Mendia", la candidata socialista. Eso sí, cayó en la campaña electoral desde Moncloa, una vez más, asegurando que "lo bueno sería una izquierda no nacionalista en el Gobierno de Euskadi".

Pero si eso pasa, si el PSE se hace con la lehendakaritza vasca con el apoyo de Bildu, el presidente podría despedirse de cualquier apoyo del PNV en el Congreso. Ni Presupuestos ni nada. Y de paso, diría adiós también a cualquier opción con los populares e incluso con Ciudadanos. De ahí que asegurara que él no está "en la ecuación" del tripartito, sino en la de que Mendia gane "por sí misma".

"El PP, siempre enfrentado"

El tira y afloja con los populares consiste en decir que se le tiende la mano y, de camino, soltar alguna patada en la espinilla: "El PP se lo tiene que hacer ver", dijo el presidente, que volvió a acusar a los populares de uerer derrocarlo "usando a los murtos y el estadod e alarma". Según Sánchez, Casado tiene una estrategia de dígame dónde está el Gobierno y yo me pongo enfrente... a veces somos timoratos y otras somos temerarios". Ésa fue su respuesta ante las críticas del Gobierno regional de Madrid por el "coladero" de Barajas.

Y es que "no hay riesgo cero, ni la habrá sin vacuna o tratamiento, pero nosotros seguimos las recomendaciones de la Unión Europea ne lo tocante a las medidas de prevención", y además, "la epidemia está controlada y las capacidades de la sanidad son infinitamente más fuertes".

El presidente intentaba decir que de su boca "no ha salido un solo reproche", pero lo cierto es que sí. De hecho, no ha dejado de señalar a las CCAA gobernadas por el PP "y el apoyo de la ultraderecha" por el "desastre de las residencias de mayores". En ese sentido, propuso fortalecerlo, "aunque es demasiado costoso" y su plan pasa por un nuevo sistema de "atención domiciliaria, centros de día y asistencias personalizadas".

Otra de las críticas al Gobierno por parte del PP es el maquillaje de las cifras de fallecidos. "No, nosotros somos transparentes", y volviendo a esconderse tras los científicos, "estamos aprendiendo y la OMS nos dice que sólo podremos saber cuántos son los muertos cuando haya pasado la pandemia y podamos hacer un estudio riguroso y sosegado".

El presidente ha diferenciado entre fallecidos oficiales y "el impacto de la pandemia" que dice que es lo que han medido el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Carlos III. "No hemos escondido ningún dato, pero habrá que esperar a ver cuáles son las cifras reales, aún estamos aprendiendo sobre pendemias", se excusó.

Pedro sánchez pidió "disfrutar de la calle, de las terrazas, salir a la calle sin temor", como si nos quisiera decir que nos lo hemos ganado. "Eso sí, con prudencia".

"Sí, llegamos tarde"

Con los datos de hoy, Sánchez admite que "es evidente que llegamos tarde, España, Europa y el mundo". Con los datos de entonces, llegamos cuando teníamos que llegar. En febrero, con las cifras de contagios y sin fallecidos, "¿hubieran aprobado ese estado de alarma? Lo dejo en el aire". Pero ha sido eficaz, ha demostrado que es una garantía y la sociedad española ha destacado por su grado de cumplimiento.

"Debemos reivindicar lo logrado, a nivel de Gobierno e individual", dijo Sánchez en la entrevista concedida a La Sexta: "Asumo los errores de mi equipo, pero insisto en que todo lo hemos hecho fundados en la ciencia".

La desescalada también ha sido en tiempo récord, dijo el presidente sonriendo, "sobrepasados incluso por los resultados". El presidente sacó cifras de la chistera: "Hay menos de 10 ingresados en UCI, hay menos de 200 ingresados en planta, los datos nos dan mucho ánimo". Según Sánchez, ya estamos en la nueva normalidad. Sin bajar la guardia, porque el virus sigue ahí, pero las CCAA ya tienen los instrumentos y capacidades estratégicas para detectar precozmente cualquier rebrote. En marzo era no pudimos.