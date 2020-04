El Gobierno considera "imprescindible" que la CEOE participe en el gran pacto de reconstrucción

Con la curva de contagios del Covid-19 aparentemente controlada, el Gobierno ha aprovechado la rueda de prensa de este martes tras el Consejo de Ministros para anunciar que esta semana iniciará los contactos, primero con las formaciones políticas y después con los agentes sociales, para buscar un gran pacto para la salida de esta crisis. Su objetivo es fraguar un gran acuerdo para la reconstrucción y quiere que los empresarios tengan un papel protagonista.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avanzado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo jueves con el líder de la oposición, Pablo Casado, para comenzar a trabajar en ese gran acuerdo. Después, ha aclarado que el Gabinete de La Moncloa contactará con el del presidente del PP para cerrar los detalles de esa cita bilateral que no había sido comunicada al equipo de Casado.

Hasta ahora, esa alianza ha sido acogida con temor y escepticismo por el PP. Sin embargo, los empresarios sí son favorables a que se cierre un gran acuerdo de país con las líneas maestras que deberán marcar la política económica y social de España, pese a que en las últimas semanas sus tensiones con el Ejecutivo han sido más que evidentes.

"Tenemos que ser capaces de albergar un alianza colectiva para ese gran pacto de país", ha afirmado Montero. "Es imprescindible que la patronal participe en el diseño y el trabajo de esa alianza con todos los agentes sociales. Si hablamos de la reconstrucción de la economía, los empresarios tienen que participar en el acuerdo", ha subrayado la ministra.

Ese gran acuerdo, ha aclarado, sería un primer paso para comenzar el camino que daría paso a una segunda fase en la que todas las fuerzas políticas deberían trabajar en la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las llamadas de Iglesias

Preguntada sobre los contactos que Pablo Iglesias ha mantenido en los últimos días con presidentes de grandes empresas del Ibex 35, como Ana Botín o José María Álvarez Pallete, Montero ha explicado que "lo más lógico y lo más normal" es que el vicepresidente del Gobierno contacte con ellos una situación excepcional como la que vive España en estos momentos. Iglesias es el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Sin embargo, algunos de los mensajes que Iglesias ha lanzado en los últimos días han generado malestar en el empresariado, pese a que la patronal CEOE sigue manteniendo contacto con el Gobierno en estos momentos en los que las empresas están pasando serios apuros.

En ese contexto y pese a las diferencias que se han producido en las últimas semanas entre el Ejecutivo y la patronal que preside Antonio Garamendi por algunas de las medidas aprobadas y por los comentarios de los socios de coalición de Sánchez, el Ejecutivo quiere contar con las empresas para este gran acuerdo.

Sánchez se sentará primero con todos los partidos, empezando por el PP, y después, se reunirá con los agentes sociales. El calendario hecho público este martes se ciñe al jueves y el viernes, días en los que invitará a sentarse a todas las fuerzas políticas.

Montero ha asegurado que "no se entendería que un partido no se sumase a esta iniciativa para reconstruir en este momento". También ha insistido en que "el Gobierno es fuerte" y no pretende utilizar esa convocatoria para sacar ventajas partidistas en un momento como este.

La ministra considera imprescindible que todos los convocados sean "capaces de albergar un alianza colectiva para ese gran pacto de país. Un pacto que, ha subrayado, tiene que establecer los cimientos del edificio que tenemos que levantar para la reconstrucción económica.