La Agencia Tributaria retrasa la declaración de la renta telefónica por el Covid-19

En menos de 48 horas se inicia una campaña de la renta 2019 marcada por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. El Covid-19 también deja su sello en este ámbito, puesto que ha obligado a la Agencia Tributaria a retrasar la presentación de las declaraciones de la renta a través del teléfono.

De esta manera, aunque se mantienen las fechas para las declaraciones que se presenten por la vía telemática (a partir de este mismo 1 de abril) y en oficinas de Agencia Tributaria (a partir del 13 de mayo con solicitud de cita desde el 5), hay un cambio relevante en ‘Le Llamamos’, que es el servicio mediante el que se pueden presentar las declaraciones a través de una llamada telefónica.

Según ha podido saber Invertia, en vez de arrancar, como sería habitual, al principio de la campaña, lo hará más de un mes más tarde. No empezará hasta el 7 de mayo, aceptando solicitudes de cita previa para presentar la declaración a través del teléfono solo desde el 5. “Y este año el contribuyente no pedirá día y hora, sino que solicitará el servicio y le llamaremos en cuanto sea posible, con rellamada nuestra más tarde y días siguientes si cuando llamemos no está disponible”, explican desde la Agencia.

Como admiten desde el ente, “estos cambios para la confección telefónica de declaraciones se deben, lógicamente, a la emergencia sanitaria, que ha dificultado no solo la logística en los centros telefónicos sino la propia formación de los operadores, que parcialmente se está desarrollando ‘online’.

Sin efecto en la consulta telefónica

En cambio, la situación generada por el virus no va a afectar el servicio telefónico para resolver las dudas de los contribuyentes. “Sigue operativo y siempre se refuerza en campaña de Renta”, indican. De hecho, se está prestando con normalidad incluyendo “transiciones paulatinas y parciales a teletrabajo de estos operadores”.

El servicio telefónico ‘Le llamamos’ y la vía telemática suman casi el 90% de las declaraciones previstas por la Agencia Tributaria, de manera que el 10% restante son presenciales (2,1 millones de declaraciones). “En todo caso, al comenzar el 1 de abril por internet y en ‘app’, los contribuyentes se benefician de poder recibir sus devoluciones a partir de las 48 horas siguientes al inicio de la campaña”, indican, añadiendo que “el 70% de las declaraciones son a devolver, y en las que son a ingresar el contribuyente empieza a pagar al final de la campaña”.

Por otro lado, y respecto al RDL que se aprobó este domingo y que limita más todavía la movilidad en España, “ya la gran mayoría de trabajadores de las Agencia funcionaban por teletrabajo”. Y hay “toda una serie de supuestos de servicios esenciales que se siguen realizando presenciales”, como las propias aduanas.