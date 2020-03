Italia da permisos parentales y ayudas a autónomos por la crisis del Covid-19

Permisos parentales, ayudas a autónomos, nuevas contrataciones de personal sanitario, moratorias fiscales y gastos deducibles por donaciones son algunas de las medidas que el Gobierno de Italia ha puesto en marcha para mitigar el impacto económico del coronavirus.



Italia es el país más afectado de Europa por el Covid-19, que ya ha dejado 2.158 fallecidos y 27.980 contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero.



Para paliar sus efectos económicos y sociales, el Ejecutivo de Roma aprobó el lunes un decreto ley con ayudas de hasta 25.000 millones de euros a familias y empresas, pero que movilizará recursos de hasta 350.000 millones de euros.



El Gobierno comunicó en detalle las medidas en la madrugada de este martes y entre ellas se encuentran por ejemplo 1.650 millones destinados a reforzar el Fondo Nacional de Emergencia y 150 millones de euros para pagar las horas extra de los trabajadores sanitarios.

Contrataciones sanitarios

Se prevén 20.000 contrataciones ya aprobadas para el Sistema Nacional de Salud y se financiará con 340 millones la adquisición de nuevas camas para las unidades de cuidados intensivos y los departamentos de neumología y enfermedades infecciosas de centros hospitalarios.



El servicio militar de salud podrá aumentar el personal médico y de enfermería durante un año; y el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo podrá contratar provisionalmente a 200 médicos especialistas y 100 enfermeras, dos escenarios que tendrán reservada una partida de 64 millones.



También habrá apoyo a los trabajadores y a las empresas, como el pago de una retribución mensual exenta de impuestos de 600 euros a autónomos que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la emergencia, una compensación destinada a un colectivo de casi 5 millones de personas.



Por los inconvenientes que sufren los padres tras el cierre de colegios y escuelas, el Gobierno prevé permisos parentales de hasta 15 días, con el 50 % del salario en el caso de que se tengan al cuidado niños de menos de 15 años o con discapacidades graves.

Niñeras

Alternativamente, se ofrecerá una prestación de 600 euros para la contratación de niñeras, monto que puede llegar hasta 1.000 euros en el caso del personal del Servicio Nacional de Salud y las fuerzas del orden.



Se reconocerá una indemnización, que no se detalla de cuánto, a las compañías aéreas que desarrollen un servicio público por los daños sufridos como consecuencia de las masivas cancelaciones, como Alitalia -que se encuentra en administración concursal desde mayo de 2017-.



Se facilitará a las empresas que tienen derecho a beneficiarse de los fondos de la Política Agrícola Común que puedan aumentar del 50 % al 70 % el porcentaje de anticipos que reciben y se establecerá un fondo en el Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales que garantizará la continuidad de los negocio de las empresas agrícolas, pesqueras y acuícolas.



Las pequeñas y medianas empresas gozarán de una moratoria en sus pagos de hipotecas y otros préstamos con vencimiento a corto plazo; y se incentivará la venta de préstamos deteriorados (NPL) por parte de los bancos mediante la conversión de activos por impuestos diferidos en créditos fiscales para empresas financieras e industriales, para facilitar el acceso al crédito.



Los sectores más afectados no tendrán que hacer frente a sus obligaciones fiscales y se ofrecerá la desgravación a empresas que donen sumas de dinero para combatir esta pandemia.



El primer ministro, Giuseppe Conte, dijo el lunes que este es "un decreto poderoso, decidido en cifras y acciones", pero admitió que "no bastará" por sí solo, sino que el país tendrá que aprobar nuevas ayudas próximamente.