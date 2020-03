La UE anuncia un plan de estímulo fiscal y crediticio contra el coronavirus

Tras cinco horas de reunión por videoconferencia, los ministros de Finanzas de la eurozona han anunciado este lunes un primer plan plan coordinado de estímulos fiscales y avales públicos para amortiguar el impacto económico del coronavirus que se limita a agregar las medidas individuales que ya han adoptado los diferentes Estados miembros.

Las medidas fiscales equivalen al 1% del PIB europeo, mientras que las garantías públicas para asegurarse de que el crédito siga fluyendo a las empresas y la moratoria en materia de impuestos ascienden al 10% del PIB, según ha informado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno. "Estas cifras se incrementarán mucho más en el futuro", asegura la declaración aprobada por los ministros de Finanzas.

El paquete aprobado por el Eurogrupo incluye medidas para el sector sanitario con el fin de contener y tratar la pandemia; liquidez masiva para las empresas, en particular las pymes; y también iniciativas para sostener a los trabajadores y las familias.

Los ministros de Finanzas de la eurozona han avalado además la propuesta de la Comisión de dejar temporalmente en suspenso el Pacto de Estabilidad y las reglas que limitan las ayudas públicas. El objetivo es dar todo el margen de maniobra posible a los Gobiernos con el fin de que aumenten el gasto público contra el coronavirus, ignorando los objetivos que marca la UE en materia de déficit y deuda.

No obstante, Centeno ha avisado de que este plan sólo es una parte de la solución, dado que el coronavirus todavía no ha tocado techo en Europa. "No debemos engañarnos, estos son los primeros pasos en una lucha temporal pero larga. El confinamiento obligado está llevando a nuestras economías a tiempos de guerra", ha admitido el presidente del Eurogrupo.

Durante la reunión, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido a sus homólogos una "respuesta contundente" para amortiguar el impacto económico del coronavirus. Una respuesta que a su juicio debe permitir "utilizar al máximo la capacidad de todos los instrumentos de estabilización del euro", incluido el fondo de rescate de la UE (MEDE), que tiene una dotación de 700.000 millones de euros.

La declaración adoptada por el Eurogrupo no menciona ningún papel para el MEDE, pero Centeno ha asegurado que se ha pedido al fondo de rescate que examine sus posibilidades de sostener a la economía europea.

Calviño ha pedido a la Comisión Europea que acelere todo lo posible el desembolso del fondo contra el coronavirus de 37.000 millones de euros (de los que a España le corresponden 4.175 millones) y que proponga cuanto antes crear un sistema europeo de reaseguro para las prestaciones por desempleo. También reclama al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que aumente la financiación a las pymes con problemas de liquidez.

Los ministros de Finanzas pasan ahora el relevo a sus superiores, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que celebran otra videoconferencia extraordinaria -la segunda en dos semanas- este martes por la tarde. También allí se discutirá la respuesta económica al coronavirus.