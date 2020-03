Italia critica las medidas del BCE y le pide "no obstaculizar" la lucha

Italia ha instado al Banco Central Europeo (BCE) a "no obstaculizar" la batalla contra la pandemia del coronavirus, especialmente virulenta en el país, donde ya ha causado más de mil muertos, al considerar insuficientes sus medidas.



Las autoridades italianas han criticado sin ambages a la entidad e incluso el jefe del Estado, Sergio Mattarella, siempre comedido, ha reclamado que no se pongan trabas ante una situación ya de por sí "difícil" para el país.



"Italia vive una condición difícil y su experiencia en la lucha contra el coronavirus probablemente será útil para todos los países de la Unión Europea. Por tanto se esperan, por lo menos por el interés común, iniciativas de solidaridad y no movimientos que puedan obstaculizar", reprochó el presidente en un breve comunicado.



El primer ministro, Giuseppe Conte, recordó que "el deber" del BCE es "no obstaculizar sino facilitar" las medidas para combatir eficazmente la pandemia "creando condiciones financieras favorables".



"Esperamos políticas y comportamientos del BCE y de todas las instituciones europeas a la altura de los retos que tenemos por delante", subrayó Conte.



En la misma línea se expresó el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, que criticó a la entidad por provocar con sus anuncios "una de las caídas en bolsa más violentas de la historia" de Italia, la de ayer, con un desplome al cierre del 16,92 %, el mayor desde 1998.



"Europa debe ayudarnos. Obviamente es una situación que requerirá muchas ayudas a las empresas y la suspensión de toda la disciplina sobre las ayudas públicas a Empresas, porque en este momento el Estado debe ayudar", defendió Di Maio.



El BCE decidió ayer mantener los tipos de interés en la zona del euro y aprobó comprar más deuda y garantizar suficiente liquidez a los bancos ante la pandemia del coronavirus, que ha causado notables desplomes en las bolsas mundiales por el miedo al impacto en las economías.



La pandemia ha contagiado en Italia a 15.113 personas y causado la muerte a 1.016 y ha paralizado todo un país, con tiendas cerradas, restricciones de movimiento y el norte, su motor económico, como zona más afectada.