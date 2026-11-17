El Consejo de Ministros ha adoptado las medidas a 12 días de las elecciones, presentándolas como cambios inmediatos que después deberá aplicar el gobierno que resulte de los comicios; la tramitación se ha impulsado en la fase final de la legislatura.

¿Cómo ha llegado el Ejecutivo a aprobar estas subidas justo antes de las elecciones del 29 de noviembre?

Lo aprobado aumentará el gasto público previsto para 2027 por las partidas de personal y prestaciones, y dejará la gestión efectiva de esas medidas al próximo gobierno que tome posesión tras las elecciones.

¿Qué consecuencias tiene para las cuentas públicas aprobar estas subidas a 12 días del 29-N?

El Gobierno ha aprobado un incremento del 4,5% en la remuneración de empleados públicos para 2027, y lo califica como el mayor ajuste salarial de la última tres décadas y media por su cuantía anual aprobada.

¿Por qué la subida salarial de los funcionarios es la más alta en 35 años?

La medida elevará la retribución bruta de los perceptores del SMI y, además, se aplicará una deducción del IRPF para que quienes cobren esa cuantía no paguen impuesto.

¿Qué impacto tendrá la subida del SMI a 1.286 euros en los trabajadores que cobran el salario mínimo?

La subida del salario mínimo interprofesional busca actualizar el poder adquisitivo y cumplir objetivos sociales fijados por el Ejecutivo; se ha aprobado como medida inmediata del Consejo de Ministros a aplicar en 2027.

¿Por qué el Gobierno ha subido el SMI hasta 1.286 euros para 2027?

La remuneración de los empleados públicos crecerá un 4,5%, lo que supone el mayor aumento salarial en 35 años.

Los trabajadores que perciban el SMI contarán con una rebaja del IRPF vía deducción para evitar que tributen por este impuesto.

El Salario Mínimo Interprofesional subirá un 5,3%, situándose en los 1.286 euros al mes en 14 pagas.

El Consejo de Ministros aprueba a 12 días de las elecciones generales un incremento del SMI y del sueldo de los funcionarios para 2027.

A sólo 12 días de las Elecciones Generales del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado dos medidas con un claro toque electoral: la subida del salario mínimo interprofesional (un 5,3% más) y la de la remuneración de los funcionarios y demás trabajadores públicos (un 4,5% más). Ambas medidas a aplicar en 2027.

Dos iniciativas que le llegarán impuestas al Gobierno que salga de las elecciones que se celebran en el próximo fin de semana.

La subida que el cónclave ministerial acaba de aprobar es la más alta de la legislatura. Y dejará el SMI en los 1.286 euros en 14 pagas, casi un 75% más que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Además, se volverá a aplicar una rebaja del IRPF (en forma de deducción) para que los trabajadores que cobren el SMI no tengan que someterse al impuesto.

Por otro lado, la subida salarial de los funcionarios es la más alta en 35 años.

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