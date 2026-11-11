La huelga general le costará a España como mínimo 2.000 millones en PIB

Miembros del Gobierno como Pablo Bustinduy y Elma Saiz mostraron apoyo a la movilización, mientras que el PP y líderes como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso la criticaron y pidieron su suspensión; la protesta llega a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

¿Qué actores políticos han apoyado o rechazado la huelga y qué relevancia tiene eso antes del 29‑N?

Los sindicatos mayoritarios legalizaron la convocatoria para que cumpliera los requisitos laborales, adoptando causas ligadas a la pérdida de poder adquisitivo y al coste de la vivienda, tras presión y protagonismo del Sindicato de Inquilinas.

¿Por qué convocaron CCOO y UGT una huelga general que no era inicialmente su propuesta?

Según Pin Arboledas, la huelga y las protestas ferroviarias pueden dar la impresión de un país con problemas para gestionar infraestructuras, lo que haría a otros destinos parecer más atractivos para turistas. Esa peor percepción puede reducir reservas y gasto.

¿Cómo puede afectar la huelga a la imagen internacional de España y al turismo?

Los 2.000 millones son una estimación base basada en ausencias y efectos inmediatos; los 5.000 millones serían un escenario de seguimiento total en todo el país, según Funcas. La diferencia depende exclusivamente del grado de participación.

¿Qué diferencia hay entre el impacto mínimo de 2.000 millones y el impacto máximo de 5.000 millones que menciona Funcas?

Pin Arboledas estima esa cifra sumando las ausencias laborales del día y el efecto sobre la actividad del resto de trabajadores que no pueden operar ese día. Añade además el impacto reputacional en sectores como el turismo, que puede reducir demanda futura.

¿Por qué calcula José Ramón Pin Arboledas que la huelga del 11N costará como mínimo 2.000 millones de euros en PIB?

Promovida inicialmente por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por CCOO y UGT, la huelga se fundamenta legalmente en la pérdida de poder adquisitivo vinculada al coste de la vivienda.

La convocatoria divide a la política: miembros del Gobierno del PSOE y Sumar apoyan las movilizaciones, mientras que el Partido Popular las tilda de 'disparate' y pide su suspensión.

Expertos advierten sobre las consecuencias negativas del paro en la reputación internacional del país, afectando a la imagen de las infraestructuras españolas y al sector del turismo.

La huelga general tendrá un impacto económico mínimo estimado en 2.000 millones de euros en el PIB, pudiendo alcanzar los 5.000 millones en caso de un seguimiento total, según los analistas.

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre tendrá un importante impacto en la economía española.

Hablamos de, como mínimo, unos 2.000 millones de euros perdidos en producto interior bruto (PIB).

Estos son los cálculos de José Ramón Pin Arboledas, profesor en el IESE. Una estimación que tiene en cuenta no sólo las ausencias laborales del propio día de la huelga general, sino también su impacto en la actividad del resto de los trabajadores.

"Hay que tener en cuenta que habrá personas que no podrán llegar a sus puestos de trabajo. O que no se den las condiciones para que puedan trabajar", indica Pin Arboledas.

En este sentido, este académico alerta del impacto reputacional que la huelga puede tener en la imagen exterior de España. Sobre todo, en uno de los sectores más importantes para nuestro país: el turismo.

"Estamos permitiendo que países que no sufren este tipo de situaciones parezcan más atractivos que nosotros". Además, lamenta la imagen, también, de que esta protesta, sumada a la de los ferroviarios, "está dando la imagen de un país que no sabe manejar sus infraestructuras".

Desde el think tank de las cajas de ahorros, Funcas, opinan que es pronto para echar cálculos sobre las consecuencias de la huelga.

Seguimiento

"Dependerá evidentemente del seguimiento", indica María Jesús Fernández, economista sénior del Funcas.

Con todo, Fernández sí que cree que se puede hacer una valoración de un impacto máximo. Sería el que se produciría en caso "de un seguimiento total en el país" de la huelga.

En el tal caso, el impacto se podría disparar a 5.000 millones de euros.

Cabe recordar que el impacto de anteriores huelgas generales estuvo entre los 1.000 y los 4.000 millones de euros, según la fuente y la participación estimada (mucho más elevada según los sindicatos, mucho más baja según la patronal).

¿Sirve esto para medir lo que puede pasar este miércoles? Complicado, puesto que no vale lo mismo un euro de 2012 que otro de 2026.

Pese al impacto económico, varios miembros del Gobierno han mostrado su apoyo a la huelga. Tanto Pablo Bustinduy como Elma Saiz, ministros del Ejecutivo (de Sumar y del PSOE, respectivamente), mostraban su apoyo a las movilizaciones del 11N este martes.

Se celebran a las puertas de las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

Todo lo contrario a lo que ocurre en el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, tildaba de "disparate" el paro y demandaba la suspensión de la huelga general.

Mientras, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, cargaba más las tintas y pedía acabar "con toda la basura sindical".

Hay inquietud entre los sindicatos. Admiten que la convocatoria es "atípica" y hay temores internos en los sindicatos generalistas a que pinche la participación. Y no se debe sólo a los toques electorales que pueda tener la protesta.

La huelga no se celebra contra medidas concretas del Estado, sino por la situación de la vivienda y en protesta porque el Congreso no convalidara los reales decretos-ley del Gobierno.

De hecho, la huelga general ni siquiera empezó a sonar en la discusión pública de aquellas semanas por iniciativa de CCOO y UGT. Se convirtió en la principal reclamación (o una de ellas) del Sindicato de Inquilinas.

En este contexto, ambos sindicatos mayoritarios compartieron la convocatoria del paro y le dieron formato legal, por así decirlo. Al fin y al cabo, una convocatoria de huelga general debe tener causas laborales, no puede ser de carácter estrictamente político.

Para ello, se ha aludido a la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación salarial de los trabajadores. Circunstancias causadas, especialmente, por el precio de la vivienda y su constante subida, ya sea en compra o en alquiler.

De esta manera, CCOO y UGT argumentan que esta huelga se celebra por el coste de la vida y porque la expresión "no llego a final de mes es una realidad que padecen millones de familias en España", según Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Los sindicatos van a poner toda la carne en el asador. Este miércoles habrá otras huelgas en paralelo a la general, como la del sector cárnico y el de los encurtidos para amarrar la participación de estos trabajadores.

A esto hay que sumar que se da por descontada una alta participación de los trabajadores del sector industrial, indican fuentes sindicales.

¿Tendrá éxito la quinta huelga general de este siglo y la primera desde 2012? Lo sabremos a lo largo de este miércoles.