Estados Unidos creó 165.000 empleos en octubre y el paro bajó una décima, hasta el 4,1%

Las solicitudes iniciales de subsidio cayeron a niveles mínimos recientes y los despidos anunciados en octubre (43.994) fueron los más bajos para ese mes desde 2023, lo que apunta a menor destrucción de empleo pese a variaciones sectoriales.

¿Qué indican los datos sobre despidos y solicitudes de subsidio por desempleo en octubre?

Los servicios profesionales y empresariales sumaron 70.000 puestos; el sector sanitario añadió 42.000 y transporte y almacenamiento generó 25.000 empleos, con mensajería +17.000 y transporte aéreo +4.000.

Los datos de agosto y septiembre se revisaron al alza: agosto ganó 53.000 empleos más (hasta 186.000) y septiembre 29.000 adicionales (hasta 60.000), lo que eleva la tendencia reciente de creación de empleo.

¿Cómo han cambiado los datos de empleo de meses anteriores tras las revisiones del Departamento de Trabajo?

La caída al 4,1% refleja menor desempleo y coincide con un aumento del salario medio por hora de 0,4% en el mes, lo que sugiere presiones salariales moderadas para los trabajadores del sector privado no agrícola.

¿Qué consecuencias tiene la bajada de la tasa de paro al 4,1% para los trabajadores y el mercado salarial?

La creación de 165.000 empleos en octubre se explicó por el fuerte tirón de los servicios profesionales y empresariales, la atención médica y el transporte y almacenamiento, que concentraron la mayor parte de las contrataciones ese mes.

El salario medio por hora aumentó un 0,4% en octubre hasta los 38 dólares, acumulando una subida interanual del 3,1%.

La creación de empleo estuvo liderada por los servicios profesionales y empresariales (+70.000), la atención médica (+42.000) y el transporte y almacenamiento (+25.000).

La tasa de desempleo bajó una décima hasta el 4,1%, situando la cifra total de desempleados en 7,06 millones de personas.

Estados Unidos creó 165.000 nuevos empleos no agrícolas en octubre, acelerando significativamente respecto a los 60.000 registrados en septiembre.

El mercado laboral de Estados Unidos ofreció muestras de solidez en el mes de octubre, cuando generó 165.000 nuevos empleos no agrícolas, frente a los 60.000 del dato revisado de septiembre.

Por su parte, la tasa de paro disminuyó una décima, hasta el 4,1%, según ha informado la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EEUU.

La cifra de nuevas nóminas en el mes de octubre supone una sustancial aceleración respecto al incremento mensual promedio de 48.000 nuevos empleos no agrícolas durante los 12 meses anteriores.

Asimismo, se han revisado al alza los datos de los dos meses anteriores.

En concreto, se ha incrementado en 53.000 empleos la creación de puestos de trabajo en agosto, hasta 186.000, así como en 29.000 empleos adicionales la del mes de septiembre, hasta un total de 60.000 nóminas.

La creación de empleo en el mes de octubre estuvo protagonizada por los servicios profesionales y empresariales, así como por la atención médica, el transporte y almacenamiento.

El empleo en los servicios profesionales y empresariales aumentó en 70.000 puestos en octubre, muy por encima del promedio de 15.000 en los 12 meses anteriores.

Por sectores

De su lado, el sector sanitario sumó 42.000 puestos de trabajo, frente a un promedio de 31.000 durante los doce meses anteriores.

Asimismo, el sector del transporte y el almacenamiento generó 25.000 empleos en el décimo mes del año, incluyendo un fuerte crecimiento de los servicios de mensajería (+17.000) y del transporte aéreo (+4.000).

Por otro lado, en octubre, el salario medio por hora de todos los empleados del sector privado no agrícola aumentó 14 centavos, un 0,4%, hasta alcanzar los 38 dólares, lo que implica una subida en un año del 3,1% del salario medio por hora.

En cuanto al desempleo, la tasa de paro se moderó una décima, hasta el 4,1% y se mantiene desde el pasado mes de marzo en un corredor de entre el 4,3% y su nivel actual.

El número de desempleados en total era de 7,06 millones de personas, frente a los 7,1 millones de septiembre, incluyendo 2 millones de parados de larga duración, aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior, lo que supone el 27,6% del total de desempleados.

Las personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos, que hubieran preferido un empleo a tiempo completo, pero trabajaban a tiempo parcial porque les habían reducido las horas o no habían podido encontrar un empleo a jornada, aumentaron en 339.000, hasta alcanzar los 4,8 millones en octubre.

La solidez del mercado laboral estadounidense en octubre ya se anticipaba tras conocerse que las solicitudes iniciales para acceder al subsidio por desempleo alcanzaron en la última semana de octubre un total de 189.000 peticiones, unas 6.000 menos que en la semana precedente, y la cifra más baja desde mediados de julio, igualando niveles que no se habían registrado desde 1969.

De su lado, la consultora Challenger, Gray & Christmas ha indicado que la cifra de despidos anunciada por las empresas estadounidenses en el mes de octubre alcanzó un total de 43.994, un 2% más que en septiembre, pero una disminución del 71% con respecto a los 153.074 despidos anunciados en octubre de 2025.

De tal modo, el número de despidos anunciado por las empresas de EEUU en el décimo mes del año es el más bajo para este mes desde 2023, cuando se anunciaron 36.836 despidos, y se sitúa por debajo del promedio de 56.348 despidos registrado en octubre entre 2015 y 2025.

Hasta octubre, los empleadores han anunciado 617.189 despidos, un 44% menos que los 1.099.500 anunciados en los primeros 10 meses de 2025 y la cifra más baja registrada hasta octubre desde 2022, cuando se anunciaron 243.338 despidos.