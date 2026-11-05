CEOE y Cepyme cargan contra el alza del 5,3% del salario mínimo y CCOO y UGT demandan que se queda corta

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Gobierno planea subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, lo que eleva la cuantía a 1.286 euros mensuales brutos en 14 pagas (18.004 euros anuales). CEOE y Cepyme denuncian una "utilización política" en vísperas electorales y critican que la cifra no se haya abordado en el diálogo social ni permita la desindexación en contratos públicos. CCOO y UGT consideran que la subida del 5,3% es "corta" frente al 7% que reclamaban, y exigen la exención del IRPF así como limitar la absorción de complementos salariales. La intención del Ejecutivo es aprobar el real decreto antes de las elecciones generales del 29N para que entre en vigor el 1 de enero de 2027. Preguntas ¿Por qué CEOE y Cepyme critican que el Gobierno plantee subir el SMI un 5,3% para 2027? Porque consideran que proponer y aprobar esa subida en semanas de campaña electoral es una "utilización política" de la capacidad legislativa y que la cifra no fue negociada con los actores sociales. ¿Qué impacto ya ha tenido la propuesta de subir el SMI al 5,3% sobre las patronales y los sectores intensivos en mano de obra? Las patronales advierten que la subida incrementará los costes de pequeñas empresas y sectores intensivos en mano de obra y encarecerá servicios de cuidados para muchas familias. ¿Por qué CCOO y UGT dicen que la subida del 5,3% se queda "corta" y qué pedían en su lugar? Porque los sindicatos habían reclamado una subida del 7% para 2027 y consideran que el 5,3% no alcanza ese objetivo; piden además garantías fiscales sobre la exención de IRPF. ¿Qué cuantía fija y salarial anual recoge el borrador del real decreto para el SMI en 2027? El borrador propone un SMI de 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros brutos anuales y 42,87 euros diarios, con aplicación desde el 1 de enero de 2027. ¿Qué limitación legal citan las patronales que impide repercutir en los contratos públicos los mayores costes laborales por la subida del SMI? Señalan que la Ley de Desindexación impide actualmente repercutir incrementos de costes laborales en los contratos públicos, por lo que reclaman modificaciones o excepciones.

El Gobierno ya maneja subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027. Un planteamiento que, como era de esperar, es criticado por las patronales. Y que en los sindicatos les parece "corta".

Por un lado, CEOE y Cepyme (en un comunicado conjunto), demandan que proponer y aprobar la subida del SMI en estas semanas supone hacer "una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de elecciones generales".

Las patronales reclaman que el 5,3% de subida nunca fue planteado a los actores sociales. Y que la cifra se ha plasmado en el borrador de real decreto ya disponible en la web del Ministerio de Trabajo no fue sometida a ningún proceso de diálogo.

"Consideramos que lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales", afirman desde CEOE y Cepyme.

Por otro lado, las patronales avisan de que "estas decisiones afectan, especialmente, a las pequeñas empresas y a los sectores intensivos en mano de obra, además de a numerosas familias que necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional y que verán incrementados sus costes por encima del IPC":

Así mismo, vuelven a demandar que estos incrementos de los costes laborales se puedan repercutir en los contratos públicos. Algo que, a día de hoy, es imposible debido a la Ley de Desindexación.

Mientras, CCOO y UGT valoran positivamente la propuesta del Ministerio de Trabajo. Pero, en palabras de Unai Sordo, creen que se queda "corta".

Cabe recordar que los sindicatos habían pedido un 7% de subida para el SMI en 2027.

Para vencer esta resistencia, consideran que hay que dar garantías de cuál va a ser el tratamiento fiscal de esta subida del SMI. Es decir, de si va a estar exenta de IRPF, como ha ocurrido en los últimos años.

Además, demandan que el Gobierno cumpla con su compromiso de limitar los criterios de compensación y absorción de los pluses y complementos salariales en el caso del SMI.

La idea del Gobierno es llevar el real decreto al penúltimo Consejo de Ministros antes de las Elecciones Generales del 29N. En plena campaña electoral.

El borrador del texto recoge la intención de elevar el SMI a 1.286 euros mensuales brutos en 14 pagas. Que se traducen en 42,87 euros diarios.

El proyecto de real decreto establece una cuantía mínima de 18.004 euros brutos anuales para la jornada completa, equivalente a 14 pagas de 1.286 euros, y prevé su aplicación desde el 1 de enero de 2027.

La subida busca garantizar una remuneración suficiente y mantener el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio.