CCOO y UGT acuerdan mejoras laborales para más de 8.000 'riders' de Uber Eats

La Inspección de Trabajo abrió actas que exigieron el reconocimiento de la relación laboral; este acuerdo da continuidad a esa decisión al formalizar la contratación por cuenta ajena de repartidores y avanzar hacia un convenio sectorial.

Cómo encaja este acuerdo con la actuación de la Inspección de Trabajo y la laboralización del sector del reparto?

Se creó una comisión de seguimiento con vigencia de tres años y una comisión de diálogo permanente donde estarán representadas las empresas y los sindicatos para supervisar empleo, salario, jornada, gestión algorítmica y elecciones sindicales.

Qué mecanismos de control y seguimiento se han pactado para garantizar el cumplimiento del acuerdo?

Beneficiarán inicialmente a 4.286 repartidores que pasarán a Quinde Crew el 30 de noviembre; además, el acuerdo afectará a la flota de Closer Logistics, que suma más de 4.000 personas, cubriendo así más del 70% de la actividad de Uber Eats.

Han pactado condiciones salariales y de jornada superiores a las habituales del sector, la incorporación como personal por cuenta ajena de miles de repartidores y subidas salariales progresivas para la plantilla de Closer Logistics.

¿Qué mejoras laborales han acordado CCOO y UGT para los más de 8.000 riders de Uber Eats?

Uber Eats ha planteado el traspaso para completar la laboralización iniciada tras la Inspección de Trabajo; implica que 4.300 repartidores pasarán a ser trabajadores de Quinde Crew con condiciones laborales mejoradas.

¿Por qué Uber Eats traspasa su división de reparto a Quinde Crew y qué implica para los repartidores?

Sindicatos y empresas abogan por impulsar urgentemente la negociación de un convenio colectivo sectorial para la actividad del reparto.

Las mejoras salariales se extenderán también a más de 4.000 empleados de Closer Logistics mediante subidas progresivas en el plazo de un año.

Unos 4.300 repartidores autónomos pasarán a ser trabajadores por cuenta ajena de Quinde Crew antes del 30 de noviembre.

CCOO y UGT firman un acuerdo con Uber Eats que mejorará las condiciones laborales de más de 8.000 'riders' en España.

Más de 8.000 repartidores de Uber Eats se beneficiarán de una mejoría de sus condiciones laborales, gracias a un acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la plataforma de 'delivery'.

El acuerdo supone un nuevo paso para los derechos de los 'riders', en el marco de la laboralización de la última gran plataforma digital de reparto en España, según informan en un comunicado.

En concreto, a principios de año, y en cumplimiento del acta abierta por la Inspección de Trabajo, Uber Eats reconoció la condición de trabajo por cuenta ajena a todos los repartidores que utilizaban la plataforma.

Dando continuidad a este proceso, la semana pasada la empresa informó a CCOO y UGT de su intención de traspasar su división de reparto a la empresa Quinde Crew, y solicitó la apertura de una mesa de negociación para abordar este proceso.

Tras coincidir todas las partes en la necesidad de reforzar el marco de relaciones laborales, garantizando condiciones de trabajo justas que respeten la normativa vigente y aseguren una operativa eficiente en el sector, el sindicato ha avanzado que se ha alcanzado un acuerdo que mejora las condiciones laborales habituales en el sector a casi 4.300 repartidores que se incorporarán como trabajadoras de Quinde Crew.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (FeSMC-UGT) ha puesto en valor el acuerdo firmado para laboralizar a la totalidad de los repartidores autónomos que aún operaban en la plataforma, una medida que afectará a 4.286 trabajadores y que se hará efectiva el próximo 30 de noviembre.

El sindicato ha valorado de forma "muy positiva" este avance, destacando que el fin de la precariedad y el fraude de los falsos autónomos en el sector es fruto de la negociación y la presión constante.

Comisión de seguimiento

Asimismo, se ha constituido una comisión de seguimiento para que durante los próximos tres años vele por el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Por otra parte, y con el objetivo de garantizar un marco de relaciones justo, se ha acordado la creación de una comisión de diálogo permanente, a la que se incorpora la flota Closer Logistics, que cuenta con una plantilla que supera las 4.000 personas, que, al igual que Quinde Crew, opera de forma exclusiva para la plataforma.

En este espacio de diálogo, que supone más del 70% de la actividad operativa de Uber Eats, se analizará la evolución del empleo, el salario y la distribución de la jornada, además de abordar la gestión algorítmica y la resolución de conflictos en los procesos de elecciones sindicales.

De esta forma, fruto de esta iniciativa, y ante la necesidad de homogeneizar las condiciones laborales del sector, se ha acordado trasladar estas mejoras salariales a la plantilla de Closer Logistics, a través de subidas progresivas cuatrimestrales, sin sobrepasar la duración máxima de un año.

Tanto las empresas implicadas en el acuerdo Uber Eats, Quinde Crew y Closer Logistics, como los sindicatos CCOO y UGT, coinciden en la necesidad de impulsar de forma "urgente" la negociación de un convenio colectivo que dé una cobertura sectorial a esta actividad.