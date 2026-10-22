La CEOE no impugnará la huelga general del 11N

En primera instancia, las empresas pueden adoptar medidas para garantizar servicios mínimos y reclamar en sede laboral si se vulneran derechos; la CEOE actuará como coordinadora y, si procede, iniciará acciones legales posteriores conforme a la evolución del paro.

¿Quién puede decidir ahora medidas contra incidencias en la huelga si la CEOE no impugna?

Ya ocurrido: la patronal ha descartado la vía judicial y ha dejado la iniciativa sindical en pie, mientras prepara seguimientos y posibles actuaciones según transcurra la jornada. Posible: la medida reduce la probabilidad de contencioso inmediato pero mantiene abierta la respuesta laboral o mediática.

¿Qué consecuencias concretas ha tenido ya la decisión de la CEOE de no impugnar la huelga?

Garamendi afirmó que consideraba la protesta “electoral” y que no era legal, y pidió garantías para el derecho a trabajar y que no se “incendien las calles” durante la huelga. Esas afirmaciones motivaron el debate interno sobre impugnarla.

¿Qué dijo Antonio Garamendi sobre la convocatoria antes de que la CEOE descartara impugnarla?

La patronal ha anunciado que va a “monitorizar” el desarrollo del paro, vigilando el respeto al derecho a trabajar y el cumplimiento de los servicios mínimos. Según fuentes de la CEOE, adoptarán medidas adicionales si la evolución de la huelga lo requiere.

¿Qué va a hacer la CEOE durante la jornada de huelga del 11N?

Tras analizar sus opciones legales, el equipo jurídico de la patronal concluyó que no procede presentar una impugnación ahora y optó por no iniciar el procedimiento. La decisión responde a una valoración jurídica de viabilidad y riesgos procesales.

¿Por qué la CEOE ha decidido no impugnar la huelga general del 11 de noviembre convocada por el Sindicato de Inquilinas, UGT y CCOO?

Garamendi había calificado previamente la convocatoria como una huelga "electoral" e ilegal trufada con temas laborales.

Fuentes de la patronal afirman que monitorizarán el paro para vigilar el cumplimiento de los servicios mínimos y el derecho al trabajo.

El equipo jurídico de la patronal tomó la decisión tras analizar las posibilidades legales, rectificando la propuesta inicial de Antonio Garamendi.

La CEOE descarta finalmente impugnar la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas, UGT y CCOO para el 11 de noviembre.

Finalmente la CEOE no impugnará la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, UGT y CCOO (entre otros) para el 11 de noviembre.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el equipo jurídico de la patronal, después de analizar sus posibilidades legales, ha descartado esta iniciativa, que fue planteada por Antonio Garamendi esta misma semana.

Fuentes de CEOE indican que se va a estar "monitorizando" la evolución y la marcha de paro, "cómo se lleva a cabo, si se respeta el derecho a trabajar, los servicios mínimos... ".

En este sentido, apuntan que se "adoptarán las medidas que proceda según marche" la huelga.

El cambio de tercio de la CEOE, adelantado por elDiario.es y confirmado por este periódico, ocurre después de que el propio Garamendi considerara que la protesta no es legal.

Durante los XXV Premios ATA 2026, acusó a los sindicatos de convocar una huelga que es "electoral" y que se "ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal".

"Nosotros consideramos que no lo es", recalcó. Y pidió que se garantice el derecho a trabajar y que "no se incendien las calles" ese día.