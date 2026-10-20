Díaz inicia la renovación del CES para dar entrada a Pimec y Pimeb y quitar poder a CEOE antes de las elecciones

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, critica la medida calificándola de "invasión ilegítima" de competencias efectuada sin consentimiento.

El exdiputado Ferran Bel será el representante de Pimec en el órgano consultivo.

Las patronales regionales Pimec (catalana) y Pimeb (balear) tendrán representación en el CES, arrebatando dos asientos a las organizaciones estatales.

Yolanda Díaz inicia la renovación del Consejo Económico y Social (CES) antes de las elecciones generales para recortar el peso de CEOE y Cepyme.

A poco más de un mes de las Elecciones Generales de 29 de noviembre, Yolanda Díaz ha decidido abrir el cajón de medidas aparcadas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha decidido retomar una de ellas para ejecutarla antes de que el Gobierno deje de tener capacidades ejecutivas.

Se trata de la renovación del Consejo Económico y Social (CES), cuyo mandato lleva caducado desde 2025. Pero se va a renovar con cambios. La ministra de Trabajo ha decidido cumplir con su amenaza y recortar la fuerza de CEOE y Cepyme en el órgano.

Y lo hacen dando entrada a dos patronales regionales: la catalana Pimec (enemiga de las patronales estatales) y la balear Pimeb.

El proceso de renovación de los consejeros del CES ya se ha puesto en marcha.

Según recoge El Economista y confirman fuentes del Ministerio de Trabajo, la semana pasada se enviaron las cartas correspondientes a los miembros de sindicatos y patronales.

En este caso, también a las nuevas adiciones, Pimec y Pimeb, que ocuparán un asiento cada una, perdidos por las patronales CEOE y Cepyme (que se quedan con 18).

Un puesto, el de Pimec, que, por cierto, va a ocupar el exdiputado por el extinto PdeCAT Ferran Bel.

En el lado de los sindicatos, UGT tiene nueve consejeros, CCOO otros nueve, la CIG (Confederación Intersindical Galega) uno y ELA (Euskal Langileen Alkartasuna) otro.

Los plazos para aprobar a los nuevos miembros no están claros, pero todo apunta a que será antes de las elecciones y de que el Gobierno entre en funciones.

El movimiento de Díaz ha llamado la atención dado que había deslizado entre los miembros del Diálogo Social (según fuentes del mismo) que no llevaría a cabo este movimiento. Dado que el final de legislatura estaba a la vuelta de la esquina, lo dejaba en manos de un nuevo gobierno.

Sin embargo, Díaz ha decidido cambiar de postura. Y su movimiento no ha gustado en la patronal.

Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE, ha acusado a Trabajo de llevar a cabo esa renovación "motu propio y sin el consentimiento de nadie".

"Nosotros consideramos que es una invasión ilegítima de las competencias de las organizaciones empresariales sin fundamentación jurídica. Y lo digo con toda claridad. Y esto cuando se han convocado elecciones y antes de las elecciones", ha añadido.