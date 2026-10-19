Lorenzo Amor denuncia que la gestión de Sánchez ha sido "nefasta" para los autónomos, que son "más pobres"

El CEO del Banco Santander España, Ignacio Juliá, reclama también un entorno con menos trámites y facilidades para la financiación de los trabajadores por cuenta propia.

Elogia la labor de comunidades como Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia por implantar medidas de apoyo como la cuota cero o bonificaciones por enfermedad.

Exige impuestos y cotizaciones "justas", mayor protección social y la reducción de cargas administrativas y burocráticas que "asfixian" al colectivo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, califica de "nefasta" la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y denuncia que, aunque hay más autónomos, estos son "más pobres".

El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado de "nefasta" la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez para los trabajadores por cuenta propia y ha denunciado que, aunque hay más autónomos, son "más pobres" y afrontan más trabas, trámites, impuestos y cotizaciones.

Durante su intervención en la entrega de los XXV Premios ATA 2026, Amor ha contrapuesto la actuación del Gobierno central con la de las comunidades autónomas y ha destacado las medidas de apoyo al colectivo impulsadas por los gobiernos de Canarias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, reconocidos en estos galardones.

"Las comunidades autónomas están haciendo el trabajo que no está haciendo el Gobierno central", ha afirmado el presidente de ATA, quien ha reclamado menos cargas administrativas, una mayor protección social y unos impuestos y cotizaciones "justas" que no "asfixien" a los autónomos.

Por ejemplo, el también vicepresidente de CEOE ha puesto de relieve que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha iniciativas como la cuota cero para ayudar al que emprende, así como otras medidas para facilitar la consolidación de las actividades de los autónomos.

De su lado, ha destacado que el Gobierno de Canarias no solamente ha puesto la tarifa cero en marcha, sino que también posibilita que los autónomos que se pongan enfermos no tengan que pagar cuotas. Además, en Canarias quien factura menos de 85.000 euros no tiene que presentar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Asimismo, Amor ha resaltado que el Gobierno de Murcia ha puesto la cuota cero en marcha y exime del pago de la cuota a aquellos que enfermen.

"Son tres ejemplos que hoy reconocemos que se puede hacer desde la política amable cosas por los autónomos y no poner trabas y zancadillas", ha destacado.

"Queremos un futuro con menos trabas, con menos trámites, con menos obligaciones, menos zancadillas, más protección social, unos impuestos y unas cotizaciones justas, que no nos asfixien. España necesita a sus autónomos, los autónomos necesitamos que nos tengan en cuenta", ha enfatizado Amor.

Por último, Lorenzo Amor ha expresado su solidaridad con los 2.900 autónomos de Ceuta, así como con los ubicados en la Puerta del Sol y las calles adyacentes. "Ya está bien. Los autónomos vivimos de que la gente entre por nuestro negocio", ha remarcado.

De su lado, el consejero delegado de Banco Santander España, Ignacio Juliá, ha puesto de relieve durante el evento el papel de los autónomos y ha defendido la necesidad de que cuenten con un entorno que facilite su trabajo con menos obstáculos y con mayor seguridad.

"Y esto pasa por reducir la burocracia, por facilitar el acceso a la inversión y a la financiación, para que podáis dedicarle más tiempo a desarrollar vuestros negocios", ha señalado Juliá, tras poner de relieve el acuerdo de colaboración firmado entre Banco Santander y ATA.