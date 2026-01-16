País Vasco se cobrará el coste de las prestaciones por desempleo rebajando su aportación al Estado en el cupo

El pacto no afecta a la cuantía ni condiciones de las prestaciones, que seguirán siendo competencia estatal.

El Gobierno central y el de País Vasco han rubricado el acuerdo por el que Ajuria Enea se queda con las competencias de la gestión de las prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, de Salvamento Marítimo, del Seguro Escolar y del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.

Y lo más importante y cuantioso: las prestaciones y los subsidios de desempleo que maneja el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Y esto va a tener consecuencias en el cupo y las aportaciones que hace País Vasco al Estado.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la mayor parte del coste de la gestión de prestaciones y subsidios del SEPE que va a tener que asumir la administración vasca se va a tramitar a través del cupo. Es decir, que se van a descontar del aporte que País Vasco hace al Estado.

Hablamos, como mínimo, de los salarios y el mantenimiento y los alquileres de las oficinas del SEPE en País Vasco, unos 30 establecimientos.

Un buen pellizco (unas cifras no reveladas todavía) que Ajuria Enea va a restar de su colaboración con el Estado a partir del 1 de enero de 2027, que es cuando oficializará el traspaso de esta competencia.

Sin embargo, los gobiernos español y vasco no dan más precisiones sobre el traspaso de competencias y su gestión. Indican que la tinta del acuerdo entre ambas administraciones está muy fresca y que los detalles se conocerán más adelante.

El pacto para el traspaso de competencias se ha firmado (tras una negociación in extremis) este viernes en Madrid, en la reunión de la Comisión Mixta de la Administración Central y la vasca.

Caja Única

La consejera foral de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha indicado que, con el acuerdo, "Euskadi va a ser la primera región en gestionar la prestación y el subsidio de desempleo. Todo ello sin romper la Caja Única".

Ha precisado sólo que "el sistema financiero del cupo ha sido la herramienta utilizada en el traspaso de las competencias asumidas. Esto supone que podemos administrar mucho mejor nuestros recursos".

Y ha defendido que con el acuerdo "crece el autogobierno y nuestra capacidad de gestión".

Cabe recordar que, de esta manera, País Vasco pasa a gestionar unos 820 millones de euros en prestaciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que el traspaso competencial sólo tiene que ver con la gestión de las prestaciones de desempleo. Es decir, todo lo que tiene que ver con las cuantías o sus condiciones seguirá siendo una competencia plenamente estatal.

Por otro lado, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha indicado que el acuerdo "respeta de manera absoluta tanto el Estatuto de Gernika como la Constitución".