Uber Eats renuncia a sus repartidores autónomos tras la amenaza de Trabajo

Uber Eats ha anunciado este jueves que renunciará a contratar a repartidores autónomos en España y sólo empleará a aquellos que estén asociados a flotas colaboradoras.

Desde 2022, Uber Eats opera con un modelo híbrido en el que los repartidores han podido elegir entre ser asalariados o autónomos.

“Ahora, por tanto, dejamos de lado el modelo de autónomos”, confirman fuentes de la compañía de reparto a EL ESPAÑOL-Invertia.

Esta decisión llega en respuesta a la amenaza del Ministerio de Trabajo. Según contó este periódico, el Ministerio de Trabajo ultimaba una acción penal contra Uber Eats por usar falsos autónomos, contraviniendo la Ley Rider. Dicha iniciativa se presentaría en enero.

“Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, explican desde la empresa.

Así, los repartidores que todavía usan la aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de sus flotas colaboradoras.

No obstante, este proceso no será inmediato. Es decir, conllevará una transición ya que la empresa de reparto a domicilio cuenta con un elevado número de autónomos y el cambio no será inmediato.

Uber Eats no ha detallado fechas, ni tampoco el número de repartidores que son asalariados o autónomos.

Sí asegura que solo en 2025, más de 7.000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.

También ha recordado que en octubre de 2024, firmaron un acuerdo con UGT para mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores