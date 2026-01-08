UGT amenaza con vetar nuevos pactos con el Gobierno por el retraso del registro horario: "Hay un cabreo considerable"

UGT insiste en que el SMI debe alcanzar el 60% del salario neto y pide limitar los complementos usados por empresas para suavizar sus subidas.

UGT celebra la propuesta de modificar la Ley de Desindexación de Contratos Públicos, pero considera insuficiente la ampliación de deducciones para el SMI.

El sindicato critica que varios ministerios del PSOE no han emitido los informes necesarios, bloqueando el decreto.

UGT amenaza con dejar de firmar acuerdos con el Gobierno por el retraso en la aprobación del registro horario digital.

El registro horario digital no termina de salir adelante. El real decreto, que se esperaba que estuviera aprobado en 2025, todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Varios ministerios (del PSOE, concretamente) no han emitido aún sus informes respecto a la norma, y ello está provocando su bloqueo. Algo que está colmando la paciencia de los sindicatos.

"No vamos a seguir firmando acuerdo con el Gobierno de España porque no cumple. No es posible que el decreto del nuevo registro horario continúe en un cajón", ha amenazado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que avisa de que en los sindicatos hay "un cabreo considerable".

Con todo, dicha advertencia no se ejecutará en el caso del salario mínimo interprofesional (SMI).

En este caso, en un desayuno informativo, Álvarez ha celebrado que el Ministerio de Trabajo haya puesto sobre la mesa la posibilidad de modificar la Ley de Desindexación de Contratos Públicos para seducir a la patronal, dado que también es una reclamación de los sindicatos.

Con todo, ha lamentado la fórmula a la que recurrirá el Gobierno para evitar que los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional (SMI) tributen vaya a ser ampliar la deducción que, para ello, se aprobó el año pasado. "Es un parche".

En este sentido, ha insistido en que "la Carta Social Europea es muy clara" y que el SMI debe estar en el 60% del salario neto. Algo para lo que en España todavía queda recorrido, según los cálculos de UGT. Según el sindicato, la cifra está en los 1.444,29 euros.

Por otro lado, ha recordado que ni UGT ni Comisiones Obreras van a renunciar a que se limiten los complementos que pueden utilizar las empresas para amortiguar las subidas del SMI.

Ha indicado, además, que no ha habido avances en cuanto a un VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), dado que el V caducó el 31 de diciembre. Con todo, asegura que habrá avances a lo largo del año.