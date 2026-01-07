El Ministerio de Trabajo propone subir un 3,1% el salario mínimo en 2026, hasta los 1.221 euros brutos al mes

Se estudia aplicar las subidas del SMI a los contratos públicos, lo que requeriría modificar la Ley de Desindexación.

Trabajo plantea que el SMI no esté sometido al IRPF y que se aplique una deducción similar a la de 2025.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo ha propuesto subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 un 3,1%, unos 37 euros más al mes. Esto supondría que los sueldos más bajos aumentarían hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

La cifra coincide, plenamente, con la propuesta que hizo la comisión de expertos reunida por el departamento de Yolanda Díaz hace unas semanas. El propio Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha trasladado estos números a sindicatos y patronal en la reunión celebrada este miércoles.

Esta propuesta se hace bajo la premisa de que el SMI no esté sometido al IRPF. Se trata de algo que ya ha insinuado el Ministerio de Hacienda pero que todavía no se ha confirmado. En este sentido, Pérez Rey ha dado por hecho que se aplicará una deducción similar a la de 2025.

Por otro lado, Trabajo también se ha comprometido a negociar, con los ministerios correspondientes, que las subidas del SMI se puedan aplicar a los contratos públicos, como ya adelantó este periódico. "Es algo que nos vienen reclamando los interlocutores sociales. Y que el Ministerio de Trabajo ha considerado que es de justicia para la contratación pública".

Es decir, que se baraja limitar la Ley de Desindexación de los contratos públicos, algo a lo que hasta ahora se han venido oponiendo los ministerios de Hacienda y Economía. Pero para ello, ha admitido Pérez Rey, será necesario aprobar una norma con rango de ley.

Pérez ha indicado que "el tono de los interlocutores" ha sido muy constructivo y no descarta que, con la la baza de los contratos públicos, se gane el favor de CEOE y Cepyme. Con todo, cabe recordar que la propuesta de Trabajo es más que el doble que puso sobre la mesa la patronal ( un 1,5%).

La propuesta supera, ampliamente, lo que reclamaron los sindicatos, que es un 2,3%. Los representantes de CCOO y UGT han reiterado, por parte, la necesidaqd de cambiar la Ley de Desindexación.

Cabe recordar que esta reunión sólo ha servido para tratar la subida del SMI de 2026. En una mesa de negociación aparte se tienen todavía que tratar los cambios en la estructura de los sueldos más bajos en España, y aplicar la directiva europea correspondiente.