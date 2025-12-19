Trabajo asume que tendrá que rebajar la ampliación de los permisos laborales para atraer a Junts y sacar adelante la ley

La patronal CEOE rechaza la propuesta por su coste para las empresas, en un contexto de absentismo laboral récord y altos costes económicos.

El Ministerio asume que tendrá que rebajar la ampliación de permisos para atraer a Junts, clave para aprobar la ley en el Congreso.

Para que la medida sea ley, el Ministerio de Yolanda Díaz necesita negociar y lograr el apoyo de los grupos parlamentarios, especialmente de Junts.

Trabajo acuerda con UGT y CCOO ampliar los permisos laborales, incluyendo el de duelo de dos a diez días y uno nuevo de 15 días para cuidados paliativos.

El Ministerio de Trabajo ha cerrado con los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo para ampliar los permisos laborales. Concretamente, para extender el de duelo de dos a diez días y para crear uno de 15 días para cuidados paliativos de un familiar y otro de un día para acompañar a un familiar en un proceso de eutanasia.

Todo ello sin perder remuneraciones. Sin embargo, para esto será necesario contar con el Congreso.

Este tipo de cambios en los permisos laborales requieren iniciativas con rango de ley. Y ello va a obligar al departamento de Yolanda Díaz a negociar con los grupos parlamentarios el correspondiente proyecto parlamentario.

Un contexto en el que, en Trabajo, asumen que van a tener que hacer cambios respecto a lo pactado con los sindicatos. Incluso a asumir rebajas en la ampliación de los permisos.

Así lo indican voces cercanas a las negociaciones que, aseguran, ya se están desarrollando entre el ministerio y los partidos del Congreso. De nuevo todos los dedos señalan a Junts. Los de Carles Puigdemont tienen, a día de hoy, la llave para que el Gobierno saque adelante las votaciones de la Cámara Baja.

En este sentido, según ha podido saber este periódico, el equipo de Yolanda Díaz no descarta tener que rebajar determinadas pretensiones, como la ampliación de días del permiso por defunción, para atraer a los independentistas catalanes.

Con todo, voces cercanas a estos contactos esperan que no haya que sacrificar parte del contenido clave de la norma para convencerlos.

El voto de Junts y su enmienda a la totalidad fue clave para que el Congreso tumbara la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La influencia que Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment y contrario a la norma, ejerce sobre la formación fue fundamental en el rechazo de los catalanes.

La capacidad de persuasión del expolítico juega a favor de la CEOE, la patronal nacional, donde es vicepresidente. Y aliado de su presidente, Antonio Garamendi.

El propio Garamendi ha expresado su rechazo a la medida, tal y como se ha planteado por el Ministerio de Trabajo. Considera que supondría un aumento de costes "inasumible" para las empresas.

Sobre todo en un momento en el que el absentismo está en cifras históricas, con un impacto económico que superará los 32.000 millones de euros en 2025, según la propia CEOE.

Cabe recordar que Trabajo y sindicatos rompieron con CEOE en la negociación de los permisos. El Ministerio expulsó a la patronal del diálogo ante la falta de avances.

¿Cuentan los de Yolanda Díaz con argumentos para convencer a los de Junts, que están bajo la influencia de los empresarios catalanes? Puede.

Además de rebajar la ampliación de los permisos, el departamento también ha llegado a manejar que la remuneración durante estos periodos sea asumida, parcialmente, por la Administración.

Sin embargo, para que esto ocurra, el correspondiente anteproyecto de ley tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, algo que previsiblemente ocurrirá en el primer trimestre de 2026.

Después, llegará la lucha parlamentaria para la que ya se están preparando en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.