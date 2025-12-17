El Círculo de Empresarios reclama un gran pacto contra el absentismo, que cuesta hasta el 5,4% del PIB anual

Las claves nuevo Generado con IA El Círculo de Empresarios alerta del fuerte aumento del absentismo laboral en España desde la pandemia y reclama un acuerdo nacional para atajarlo. El absentismo laboral ha alcanzado niveles sin precedentes en España, con más de 368 millones de días de trabajo perdidos en 2023, un 52% más que en 2018. El coste del absentismo laboral supone entre el 3% y el 5,4% del PIB anual, es decir, entre 47.500 y 81.600 millones de euros. El organismo propone un gran pacto entre Estado, empresas y sindicatos para reforzar la gestión de las bajas, mejorar los controles y reducir el impacto económico y social del absentismo.

El Círculo de Empresarios ha alertado en un informe publicado este miércoles del "fuerte aumento" del absentismo laboral en España tras la pandemia y ha reclamado un acuerdo nacional.

En concreto, han pedido un acuerdo que involucre a administraciones públicas, empresas y agentes sociales para frenar un fenómeno que considera una "agresión moral" al Estado, las empresas y los trabajadores por sus "preocupantes" dimensiones económicas, sociales y éticas.

Según el organismo que preside Juan María Nin, este fenómeno se explica fundamentalmente por el aumento de las ausencias con motivo de enfermedad, accidente o incapacidad temporal (IT), que suponen la gran mayoría de las faltas al trabajo y están detrás de casi todo el aumento de los últimos años.

En opinión del Círculo de Empresarios, el absentismo laboral ha alcanzado niveles "sin precedentes" en España. En 2023 se perdieron más de 368 millones de días de trabajo, un 52% más que en 2018.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2025 el 4,9% de los ocupados no trabajó en la semana de referencia (excluyendo vacaciones y permisos), casi dos puntos más que antes de la pandemia. En términos de tiempo de trabajo, las horas no trabajadas representaron el 6,6% de las horas pactadas, un incremento de 1,8 puntos sobre 2019.

Estas cifras, expone el Círculo, implican que cada día faltan de media 1,2 millones de personas a su puesto de trabajo, duplicándose el absentismo por IT en diversos sectores, llegando incluso a superar tasas de absentismo de dos dígitos en los servicios de edificios y actividades de jardinería; recogida, tratamiento y eliminación de residuos; y actividades de cuidados y en residencias.

El think tank advierte de que el aumento del absentismo tiene un impacto directo sobre la competitividad de las empresas, los ingresos de los hogares y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Gasto público

"Las ausencias no planificadas reducen la producción, obligan a contratar sustituciones o a reorganizar plantillas y deterioran la productividad y la calidad de los servicios", denuncia el organismo.

El Círculo de Empresarios subraya que el coste total estimado del absentismo alcanza a entre el 3% y el 5,4% del PIB, lo que equivale a entre 47.500 y 81.600 millones de euros anuales.

Además, avisa de que el incremento de las IT está "tensionando" el sistema sanitario y elevando de forma significativa el gasto público en prestaciones, "poniendo contra las cuerdas al Estado de Bienestar".

"El aumento del absentismo está erosionando la competitividad de las empresas y generando un coste creciente para el conjunto de la economía. Es imprescindible alinear incentivos, mejorar la gestión de las bajas y reforzar la corresponsabilidad de todos los actores", ha defendido Silvia Iranzo, presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea del Círculo de Empresarios.

El Círculo de Empresarios asegura en este informe que el auge del absentismo no responde únicamente a un deterioro de la salud de los trabajadores. Aunque tras la pandemia han aumentado ciertas patologías, el principal factor explicativo del aumento de las IT, según el organismo, se produce a causa de enfermedades de difícil diagnóstico, repetición de episodios de incapacidad temporal y la larga duración de las mismas.

"El absentismo asociado a los repetidores es el factor fundamental que explica prácticamente la totalidad del aumento de la tasa de absentismo por IT experimentado entre 2018 y 2023", sostiene el 'think tank'.

De hecho, apunta que en España se superan los 38 días de media, frente a los 25-30 días de países como Alemania o Países Bajos, y más del 16% de los procesos se prolonga más de un año. Este problema, argumenta, se ve agravado por la saturación de la atención primaria, la falta de control y coordinación administrativa, la pérdida de capacidad de actuación de las mutuas y un marco normativo y judicial que ha reducido drásticamente los incentivos y herramientas para combatir el abuso.

Ante la gravedad de este problema, el Círculo de Empresarios propone impulsar un 'Acuerdo Nacional contra el Absentismo', con la participación del Estado, las organizaciones empresariales, los sindicatos y el conjunto de los agentes implicados.

El objetivo de esta propuesta es el de corregir disfunciones, reforzar la gestión sanitaria y administrativa de las IT, revisar los incentivos existentes y mejorar los procesos de control y reincorporación.

En su opinión, las empresas desempeñan un papel esencial para contener las "preocupantes" cifras de absentismo, tanto mediante el refuerzo de la prevención de la IT como a través de la detección y análisis temprano de posibles usos indebidos.

"El absentismo injustificado no es sólo un problema económico: es un dilema moral que perjudica al Estado, a las empresas y a los trabajadores que cumplen con responsabilidad", ha recalcado Iranzo.

Por ello, el 'think tank' considera imprescindible una respuesta "coordinada y ambiciosa" que permita reducir el absentismo, proteger el sistema sanitario y reforzar la competitividad de la economía española.