Trabajo cierra con UGT y CCOO un acuerdo para ampliar a 10 días el permiso por muerte de un familiar

La CEOE no ha participado en el acuerdo, que ahora iniciará su trámite como proyecto de ley y requerirá aprobación en las Cortes.

La distribución de los diez días por fallecimiento será flexible para el trabajador, y todos los permisos serán retribuidos.

Se crean dos nuevos permisos: uno de hasta 15 días laborables para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.

El Ministerio de Trabajo ha acordado con CCOO y UGT ampliar de dos a diez días laborables el permiso retribuido por fallecimiento de un familiar cercano.

Se ha cumplido el guión. El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar de dos a diez días laborables los permisos por fallecimiento o muerte de un familiar cercano.

Además, el departamento ha cerrado con ambos sindicatos la creación de dos nuevos permisos: uno de hasta 15 días laborables para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.

El acuerdo "mejora de manera muy contundente la regulación de los permisos actuales", ha indicado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, al término de la reunión. De hecho, afirma que la nueva regulación se basa "en lo que pasa en otros países en nuestro entorno".

Cabe recordar que estos permisos son retribuidos. En el caso del de fallecimiento, "los diez días se podrán distribuir de manera flexible por el trabajador", ha añadido. "Es un avance histórico", ha proseguido Pérez Rey.

Con todo, el secretario de Estado ha lamentado que la CEOE no se sumara a un acuerdo en esta materia. "Es incomprensible que la patronal no esté aquí".

Con el acuerdo, se inicia la tramitación de la norma, que se gestará como un proyecto de ley. Es decir, que la ampliación de permisos tendrá que pasar por la aprobación de las Cortes.

"Se está trabajando ya con los grupos parlamentarios", ha afirmado el secretario de Estado. "Esperamos un apoyo mayoritario. No es una iniciativa del Ministerio, sino que es sentida en general por la sociedad española".