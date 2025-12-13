Los expertos de Trabajo reconocen que subir el SMI tiene un efecto "limitado" en aumentar el resto de los salarios

Hacienda estudia mantener el SMI exento de IRPF en 2026, adaptando la deducción fiscal, mientras sindicatos y patronal discrepan sobre el porcentaje de la subida.

El SMI se ha convertido en el sueldo más habitual en España, afectando entre un 7% y un 10% de los trabajadores, especialmente en pequeñas empresas y sectores como el agrícola y servicios.

El informe señala que el efecto del aumento del SMI sobre el resto de salarios es "limitado" por factores como la fragmentación salarial y el uso de contratos precarios.

La Comisión Asesora para el Análisis del SMI propone una subida del 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros brutos mensuales.

La Comisión Asesora para el Análisis del salario mínimo interprofesional (SMI) ha dado a conocer su esperado informe anual, en el que incluye su propuesta de subida para los sueldos más bajos, en este caso para 2026. Recomienda una subida del 3,1% (a 1.221 euros brutos mensuales) en 2026. Una cifra que se debería incrementar al 4,7% (a 1.240 euros brutos mensuales) si se le aplicara IRPF.

Sin embargo, el informe abarca otros detalles, como confirmar o negar determinadas leyendas urbanas sobre el salario mínimo interprofesional y sus incrementos. Como su capacidad para impulsar una subida generalizada en los salarios gracias al efecto arrastre.

Los expertos avisan de que hay efecto, pero es "limitado". Esto se debe, según el informe, a "varios factores institucionales y de composición del mercado de trabajo".

Por un lado, "muchos empleados tienen su salario determinado por el convenio del sector formal de la empresa que los contrata, generalmente con condiciones menos favorables, aunque su actividad se desarrolle en otra empresa o sector distinto".

Según la Comisión, "esta configuración fragmenta las referencias salariales y dificulta la coordinación entre los niveles retributivos más bajos y más altos, limitando así la capacidad de las subidas del SMI de transmitirse al conjunto de la distribución".

Por otro lado, los expertos reunidos por Yolanda Díaz indican que en los segmentos de trabajadores más precarios está limitada la transmisión de los aumentos salariales. Se refieren, concretamente, a "temporales, subcontratados o inmigrantes en situación irregular".

Culpan, también, al "uso extensivo de figuras contractuales como las prácticas o las becas". Introducen "un canal de competencia a la baja que también puede frenar la difusión de los incrementos del SMI hacia el resto del mercado laboral".

Por otro lado, el informe apunta que el "rápido incremento del SMI producido desde 2019 ha dado lugar al aumento de la concentración de personas trabajadoras en una estrecha banda salarial en torno al salario mínimo". De hecho, se ha acabado convirtiendo en el sueldo más habitual en España.

Esto conlleva "el peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda". Y es que "el salario mínimo debería ser la referencia salarial relevante sólo para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. Un hecho con potenciales implicaciones en materia de gestión de recursos humanos que merece la pena estudiar".

Durante la presentación del informe, Begoña Cueto, relatora de la Comisión, indicaba que los aumentos del SMI han llevado a que entre un 7% y 10% de los trabajadores en España estén en este suelo salarial. Y el perfil de sus perceptores se ha ido ampliando.

"Ya no son sólo jóvenes o no son sólo personas sin experiencia laboral. Predominan en empresas pequeñas y en ciertas actividades vinculadas al sector agrario o a ciertas actividades del sector servicios", apuntaba.

En cuanto a los efectos sobre el empleo, la relatora de la comisión de expertos ha indicado que el impacto del SMI, en términos negativos, ha sido "muy pequeño".

Con todo, el informe no recoge el voto particular de los representantes de Hacienda y Economía en la Comisión. Ambos discrepaban por el uso de la Encuesta Estructura Salarial de 2022 y no la actualización de estos datos con otras estadísticas salariales más recientes.

Cabe recordar que, en parte, la CEOE ha apuntado en esta dirección. De hecho, la patronal (que no está presente en la Comisión de Expertos por voluntad propia) reclama que se usen los datos salariales de la Encuesta de Población Activa (EPA) más recientes, que datan de 2024.

Más allá de estas cuestiones, ahora queda la negociación con patronal y sindicatos. Como ya contó este periódico, la patronal ha pedido que el alza del SMI para 2026 se limite al 1,5%, con y sin IRPF.

Los sindicatos reclaman que el alza se extienda al 2,7% si no hay tributación. Si la hay, exigen elevarla al 7,5%.

Precisamente, la tributación o no del SMI está en duda. Se daba por hecho que el Ministerio de Hacienda no daría su brazo a torcer en esto y los sueldos más bajos quedarían sujetos a fiscalidad.

Sin embargo, el departamento de María Jesús Montero ha abierto la puerta a ampliar y elevar en 2026 la deducción que se creó este mismo año para el SMI.