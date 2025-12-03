El Gobierno permitirá a las CCAA aplazar hasta 2028 el pago de la subida salarial de los funcionarios de 2025

Ayuntamientos y la FEMP han criticado no haber sido incluidos en la negociación y denuncian la falta de acuerdo sobre la financiación de la medida.

Algunas regiones consideran inviable realizar el pago antes de fin de año debido a trámites internos y nóminas ya cerradas.

Solo el Estado está obligado a abonar la subida salarial de 2025 a sus funcionarios antes de que acabe el año; las demás administraciones podrán fijar su propio calendario.

El Gobierno permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos aplazar hasta 2028 el pago de la subida salarial de los funcionarios correspondiente a 2025.

El Gobierno ha cumplido ya parte de su acuerdo con los sindicatos. El Consejo de Ministros aprobó este martes las subidas salariales de los funcionarios correspondientes a 2025 y 2026, que suponen un 2,5% y un 2%, respectivamente.

De esta manera, los trabajadores públicos cobrarán una suculenta paga extra antes de que acabe el año. Se trata de la subida de sueldo de 2025, que es retroactiva hasta enero y que el Estado abonará en una paga única durante el mes de diciembre.

Sin embargo, el Gobierno ha abierto la puerta a que los funcionarios de comunidades autónomas y ayuntamientos reciban el mismo incremento salarial en plazos muy distintos. De hecho, podrían no cobrarlo hasta 2028.

Según trasladan desde el Ministerio de Función Pública y para la Transición Digital, sólo el Estado está obligado a pagar el aumento de sueldo de 2025 a sus funcionarios antes de que acabe el año. Las regiones y las entidades locales podrán aplazar el abono de las cantidades correspondientes hasta 2028, tres años después.

Según recoge el departamento en un comunicado, estas administraciones "establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025".

El retraso en el pago del aumento salarial está asegurado en algunas regiones. Así lo indican fuentes autonómicas, que apuntan que en varios territorios abordar este pago antes de que acabe el año es "prácticamente inviable".

Hay varias causas para ello. Además de los movimientos reglamentarios que son necesarios previamente (como reunir al Consejo de Gobierno autonómico para aprobar la subida salarial de manera interna), hay muchos casos, afirman estas fuentes, en los que las nóminas ya están cerradas.

Con todo, hay regiones como La Rioja que ya han anunciado que aplicarán la subida salarial de 2025 este mismo mes de diciembre.

También están los ayuntamientos. Varios alcaldes, entre ellos José Luis Martínez-Almeida, han protestado por no haber formado parte de las negociaciones de las citadas subidas salariales. De hecho, el primer edil de Madrid denunciaba que esta circunstancia es una "falta de respeto".

De manera similar piensa María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "No es de recibo que obligue a los ayuntamientos a poner encima de la mesa 700 millones de euros sin hablar con nosotros y sin pactar previamente un sistema de financiación".

Lo cierto es que el Estado será el que menos se tendrá que rascar el bolsillo por la subida salarial. De los 3,04 millones de trabajadores con los que cuentan las Administraciones Públicas, un 17,5% corresponde a la Central.

Reparto

Más de la mitad de los funcionarios, un 62,66%, pertenecen a las autonomías. Y el 19,6% restante a las entidades locales.

El Estado ha confirmado que abonará, en un único pago adicional, el incremento salarial de 2025. De media, pagará a cada funcionario 1.140 euros, según ha afirmado el departamento que dirige Óscar López.