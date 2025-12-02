El Gobierno aprueba la subida salarial de los funcionarios del 2,5% para este mismo 2025 y de un 2% para 2026

Cada administración territorial deberá acordar la forma de pago para sus empleados públicos, aunque el Real Decreto se aplica inicialmente a la Administración General del Estado.

La subida de 2025 se abonará este mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y la de 2026 podría aumentar si la inflación supera el 1,5%.

El acuerdo afecta a casi 3,5 millones de empleados públicos y contempla un incremento total del 11% entre 2025 y 2028.

El Gobierno ha aprobado una subida salarial del 2,5% para los funcionarios en 2025 y del 2% para 2026.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las subidas salariales del 2,5% para 2025 y del 2% para 2026 para los 3,5 millones de empleados públicos.

Lo pactado para el próximo año entre Ministerio de Función Pública y sindicatos es una subida del 1,5% y un 0,5% adicional dependiendo de la inflación de 2026. Sin embargo, se da por hecho que se tendrá que aplicar, puesto que la subida de precios que la condiciona es de sólo un 1,5%.



Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, las subidas forman parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno la semana pasada con los sindicatos y que contempla un incremento del 11% para todo el periodo 2025-2028.

En concreto, este 11% se distribuye en un alza del 2,5% para este año, del 2% para 2026, del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago, según ha precisado López, que ha explicado que para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

3,5 millones de funcionarios

En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

López ha subrayado que este acuerdo vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto aprobado hoy contempla el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

"Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio. Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Las hay que lo van a hacer en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre", ha subrayado.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.