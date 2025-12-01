"Paralización total" y "reforma congelada": los autónomos dan por hecho que no habrá nuevas cuotas a la Seguridad Social

El Gobierno plantea mejoras en el cese de actividad y en prestaciones específicas, además de estudiar beneficios sociales para autónomas en periodo de lactancia, aunque aún no hay acuerdos definitivos.

El diálogo entre las asociaciones de autónomos y la Seguridad Social está estancado y no se han cerrado aspectos clave como algunas prestaciones y condiciones.

La última propuesta del Gobierno contempla un incremento máximo de las cuotas del 2,5% en 2026, por debajo de la inflación media anual.

Las asociaciones de autónomos consideran que la reforma de las cuotas a la Seguridad Social está completamente paralizada y dan por hecho que no habrá novedades.

La reforma de las cuotas que pagan los autónomos para cotizar a la Seguridad Social se ha estancado. O al menos así lo ven las propias asociaciones de trabajadores por cuenta propia. De hecho, según indican personas próximas a las negociaciones con el Gobierno, hay una "paralización total" del diálogo y consideran la "reforma congelada".

La última reunión al respecto se celebró el pasado 20 de octubre, después de que el Gobierno rebajara sus pretensiones de elevar las cantidades que hoy pagan los autónomos a la Seguridad Social. De hecho, la última propuesta recoge un incremento que sería, como máximo, del 2,5% en 2026, por debajo de la media de la inflación de este año.

Sin embargo, tras el encuentro citado, Seguridad Social no se ha vuelto a reunir a las asociaciones, pese a que todavía quedaban numerosos temas por cerrar, como determinadas prestaciones y condiciones que exigen los trabajadores por cuenta propia.

"Vamos camino directamente de congelar las cotizaciones de este año para 2026", indican fuentes conocedoras de contactos entre Seguridad Social y autónomos.

Unas voces que recuerdan que, si esto es así, dicha prórroga se tendría que aprobar por real decreto-ley. Una norma que se debería convalidar luego en el Congreso. Se da por hecho que se introduciría en el habitual decreto 'escoba' de final de año.

¿Y qué dicen desde el departamento que dirige Elma Saiz? "La última propuesta que se presentó contempla otras muchas medidas que están siendo estudiadas y valoradas por las asociaciones de autónomos. Cuestiones de absoluta relevancia para un colectivo que es prioritario para este Gobierno", indican, consultadas por este periódico.

"Por tanto, apelamos a la responsabilidad y confiamos en que la propuesta sea valorada favorablemente y seguir avanzando en la línea de lo acordado y lo votado en 2022", añaden.

La oferta del Gobierno orbita en torno a una mejora global del cese de actividad y de determinadas prestaciones (como la de cuidado de menores con enfermedad grave o la de nacimiento).

Además, se ha comprometido a estudiar fórmulas para dar beneficios sociales durante la lactancia de las autónomas.

Sin embargo, nada de esto está cerrado. Y hace más de un mes desde que se trasladó dicha propuesta. Desde entonces, los trabajadores por cuenta propia no han sabido nada más del equipo de Elma Saiz.