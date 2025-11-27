Sánchez se cuela en la foto del acuerdo firmado con los sindicatos para subir el sueldo a los funcionarios un 11%

Sánchez y el ministro Óscar López, este jueves, durante la firma con los sindicatos. Europa Press

La firma del acuerdo salarial entre los funcionarios y el Gobierno ha contado este lunes con un invitado sorpresa. Ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, de forma inesperada, ha acudido a encabezar la firma del acuerdo que incluye una subida del 11 % para los empleados públicos en el periodo 2025-2028.

El aumento se comenzará a aplicar en la nómina de diciembre próximo con un alza del 2,5 % correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.

El ministro de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que el acuerdo, que no ha suscrito ahora CCOO, pero que mostrará su adhesión más adelante, no solo mejora las condiciones laborales de los empleados públicos, sino también la modernización de la función pública y de los servicios que reciben los ciudadanos.

En el acto de la firma sí han estado presentes los sindicatos UGT y CSIF.

A la subida para este año le seguirá otra del 1,5 % para 2026, a la que se sumará otro 0,5 % variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5 % a cierre de año.

Para 2027, la subida salarial se queda en el 4,5 %, en tanto que para 2028 será del 2 %, mientras que en materia extrasalarial, el acuerdo elimina la tasa de reposición que limitaba la sustitución de efectivos en la Administración.

Sánchez ha destacado en la firma que el acuerdo representa el triunfo de la voluntad de consenso gracias al diálogo social, "la mejor herramienta para avanzar".

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha destacado que el acuerdo sirve para afrontar los cambios que necesita la Administración y refuerza el valor de lo público "con un compromiso nítido para la mejora de las condiciones".

"Lo afrontamos con ilusión y rigor (...) es un grandísimo acuerdo", ha subrayado Araque.

Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha subrayado que el sindicato suscribe este acuerdo por "responsabilidad y compromiso" y, aunque ha agradecido el esfuerzo del Gobierno, ha reprochado que no se hubieran sentado antes a negociar.

De acuerdo con los cálculos de la mesa negociadora, la subida acumulada al final del periodo será del 11,4 % por el efecto arrastre de consolidar cada año la subida en las tablas salariales.

"España funciona cada día en los centros de salud, las aulas, la seguridad ciudadana, la justicia, la protección social o en la respuesta a emergencias como la del pasado verano gracias al compromiso de los empleados públicos y su labor decisiva para sostener la cohesión social", ha incidido Sánchez.

Como parte del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a reforzar las plantillas de atención al público, "adecuando retributivamente estos puestos de trabajo".

Asimismo, incluye mejoras en la jubilación y reforzará la calidad sanitaria de Muface, Mugeju e Isfas.

Con el acuerdo, la temida huelga de funcionarios de diciembre se desvanece y el Gobierno logra algo de paz social dentro de las Administraciones Públicas.