Trabajo expulsa a la CEOE de la negociación de la Prevención de Riesgos Laborales por su actitud "inasumible y de rémora"

De hecho, el departamento ha dado por cerrada este miércoles la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A partir de ahora, sólo negociará con CCOO y UGT.

"El Gobierno está profundamente decepcionado y lo tengo que decir así. Es una decepción enorme por parte del equipo de este Ministerio. Llevo ya algunos años al frente de esta mesa y no he visto nunca una actitud dilatoria, tan inconsecuente y básicamente de rémora, de no avanzar en lo que se está negociando", ha denunciado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, tras la reunión tripartita celebrada este miércoles.

El motivo de esta decisión, ha indicado, ha sido la actitud de la patronal, sobre todo tras 20 meses de negociación, en los que ha dado siempre "los mismos argumentos. Nos han dicho que es muy burocrática y que no introduce a los trabajadores en la gestión. Que se mete en harinas de otro costal al regular la desconexión digital, como si este no fuera uno de los principales problemas de salud laboral entre la población trabajadora".

La patronal también ha criticado que la norma que se está negociando aborde cuestiones relativas al cambio climático y la "ampliación del crédito horario cuando una persona representa a sus compañeros en tareas ordinarias y preventivas".

De hecho, el secretario de Estado ha indicado que parte del contenido que la patronal rechaza forma parte de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se pactó con CEOE, Cepyme y los sindicatos hace unos años.

"La patronal española, lo que nos ha querido decir es que quiere seguir negociando hasta ver si cae el Gobierno. Si no, no se puede explicar de otra manera. Ha puesto excusas inasumibles (...) sólo para postergar esta reforma y esperar que el Gobierno no la pueda hacer", ha afirmado Pérez Rey.

Así, el secretario de Estado ha afirmado que Trabajo negociará sólo con los sindicatos un texto que "ya está muy avanzado" y que, por tanto, no debería tardar en cerrarse. Da por hecho que será antes de que acabe el año.

CEOE y Cepyme han publicado un comunicado en el que lamentan la decisión de Trabajo. Y en el que denuncian que en las últimas semanas "se ha desarrollado una campaña que deteriora la imagen empresarial, acusando falsamente a las organizaciones empresariales de bloquear el Diálogo Social".

La patronal argumenta que "la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha llegado, incluso, a usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo, todo con fines electorales".

"Se ha impedido una negociación real, se ha limitado la consulta con las organizaciones empresariales y se nos ha culpado del desenlace de una mesa que CEOE y Cepyme consideramos esencial para el presente y futuro del desarrollo del trabajo en nuestro país. Todo desde una actitud que parece que responde más a intereses políticos que a la protección de la salud laboral", añaden.

Enfrentamientos

De esta manera, se constata que la distancia entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE es cada vez más alargada, sobre todo tras los enfrentamientos por la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido y la ampliación de los permisos.