Los sindicatos exigen que el salario mínimo suba en 2026 a 1.273 euros al mes, un 7,5% más, para pagar IRPF

Los sindicatos argumentan que la subida busca que el SMI represente el 60% del salario medio en España, acorde con los objetivos nacionales y teniendo en cuenta la evolución del salario medio y el coste de la vida.

Con este aumento, los trabajadores que cobren el SMI comenzarían a pagar IRPF, ya que sus ingresos superarían el umbral mínimo de tributación.

CCOO y UGT exigen al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7,5% para 2026, hasta los 1.273 euros mensuales brutos.

Los sindicatos CCOO y UGT exigen al Gobierno una contundente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Concretamente, reclaman un aumento del 7,5% en la negociación que tiene que empezar de manera inminente. Esto supone elevar los sueldos más bajos, en términos brutos, 89 euros al mes, hasta los 1.273 euros. Que son 17.822 euros al año.

Las organizaciones sindicales ya prevén que, con esta subida, los trabajadores que cobren el SMI se sometan a tributación. Es decir, que paguen el IRPF. De hecho, aseguran que con esta cantidad, una vez abonados impuestos, los sueldos más bajos supondrían el 60% de los salarios medios en España, que es el objetivo que se ha marcado España.

Dicha subida tiene en cuenta, según han explicado en rueda de prensa Javier Pacheco (CCOO) y Fernando Luján (UGT), también la subida del salario medio en España y los incrementos del coste de la vida.

