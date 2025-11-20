El Gobierno eleva al 11% su oferta de subida salarial a los funcionarios entre 2025 y 2028

La nueva propuesta surge tras el rechazo sindical a la primera oferta, considerada insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

La oferta fue presentada en una reunión entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El Gobierno propone una subida salarial del 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028, según ha comunicado el sindicato CSIF.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido esta mañana una nueva reunión con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo en el sector público para los próximos años, después de que el anterior caducara en 2024.

Función Pública no ha concretado la distribución por años, aunque insiste en que los incrementos no pueden superar el 4% entre este ejercicio y el próximo.

Cabe destacar que el encuentro de este jueves se convocó después de que CCOO, UGT y CSIF rechazaran en el día de ayer la primera oferta del Gobierno por considerarla insuficiente para que los más de tres millones de empleados públicos recuperen y no pierdan poder adquisitivo.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

