Los salarios en España crecen menos que la media de la UE pese a que el PIB sube el triple: siguen un 18% por debajo

Pese al estancamiento que atraviesan los motores económicos del Viejo Continente, los salarios siguen subiendo en los estados miembro de la Unión Europea. Según Eurostat, el sueldo medio de un europeo alcanzó en 2024 los 39.800 euros, un incremento del 5,2% interanual.

Sin embargo, los salarios españoles no marcharon al mismo ritmo. Pese a que el PIB nacional aumentó en el mismo periodo más que el triple que el conjunto de la UE (un 3,5% contra un 1%), las remuneraciones de los trabajadores no siguieron este ritmo.

Según reflejan los datos de la Comisión Europea, los salarios españoles crecieron un 4,6%, por debajo de la media comunitaria.

Así, el salario medio español se queda en los 33.700 euros. Esto agranda la distancia entre las remuneraciones españolas y europeas.

Con datos de 2023, el salario medio español era un 17,4% más bajo que el comunitario. Con información de 2024, la cifra se eleva al 18,1% (unos 6.100 euros).

Además está la cuestión del poder adquisitivo. Es cierto que la inflación creció menos que los salarios en 2024 en España. Los precios aumentaron un 2,9%. Se trata de 1,7 puntos menos que los salarios y que mejoran la capacidad de compra de los trabajadores.

Sin embargo, también en este aspecto nuestro país sale perdiendo respecto a la media de la UE. La inflación comunitaria se quedó en el 2,6%. Es decir, por debajo de la española. Esto, sumado al mayor aumento de los sueldos, lleva a que la ganancia de poder adquisitivo sea de 2,6 puntos.

Cabe recordar que esta moderada evolución de los salarios (sobre todo respecto a la inflación) es clave para que la cifra de españoles con más de un empleo haya roto techo. De hecho, el verano pasado se registraron los niveles de pluriempleo más altos de la historia, como ya contó este periódico.

"El estancamiento de los sueldos, la inflación acumulada y la dificultad para acceder a un empleo de calidad han consolidado nuevas estrategias de supervivencia entre la población activa", avisan desde Infojobs.

"Cada vez más personas recurren a trabajos adicionales, aceptan encargos por cuenta propia o, directamente, se muestran dispuestas a percibir parte de sus ingresos fuera del circuito formal", añaden.

De hecho, según un análisis del portal de empleo, "uno de cada cuatro españoles aceptaría cobrar parte o la totalidad de su salario en B, y uno de cada diez reconoce haberlo hecho en los dos últimos años. Además, el 10% de la población ocupada compagina varios empleos o actividades para complementar sus ingresos".

Es más: el 26% de los españoles estaría dispuesto a cobrar parte o la totalidad de su sueldo en B, y el 10% admite haberlo hecho en los dos últimos años.

Se trata de una actitud que se generaliza entre los más jóvenes y las personas con menos rentas. "Casi la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años aceptaría percibir su salario fuera del circuito formal y entre quienes ingresan menos de 1.000 euros mensuales la proporción alcanza el 38%".

En cambio, el rechazo a esta práctica crece a medida que aumentan la edad y el nivel salarial. Sin embargo, "entre los perfiles con rentas más altas 1 de cada 5 reconoce que la contemplaría como opción".