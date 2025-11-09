En España ya hay 559.100 pluriempleados: cada vez son más los que necesitan dos trabajos para llegar a fin de mes

Hostelería, turismo, comercio y atención al cliente concentran la mayor parte del pluriempleo, siendo Baleares la región con más trabajadores en esta situación.

El 41% de quienes tienen varios trabajos buscan aumentar sus ingresos, un 24% cubrir gastos básicos y un 22% compensa la inestabilidad de su empleo principal.

El aumento del pluriempleo se atribuye principalmente a la pérdida de poder adquisitivo y al alza de precios, especialmente en vivienda; ocho de cada diez pluriempleados lo hacen por necesidad económica.

El número de pluriempleados en España alcanzó un récord histórico en verano con 559.100 personas, un 26,5% más que antes de la pandemia.

El pluriempleo vuelve a romper récords en el mercado laboral. El incremento de los precios, especialmente el de la vivienda, ha llevado a que el pasado verano se registraran 559.100 personas con más de un empleo en España, máximo histórico durante un tercer trimestre del año.

Así lo indican los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que apuntan a que, en términos anuales, la cifra de pluriempleados españoles sumó 1.000 personas más respecto al verano de 2024.

Así, España supera holgadamente el medio millón de pluriempleados un verano más. El nuevo récord supone que los trabajadores con más de un empleo son un 26,5% más que antes de la pandemia en el tercer trimestre del año.

¿Cuál es el origen de este aumento del pluriempleo? Un reciente estudio de Randstad apunta a las causas económicas y la progresiva pérdida de poder adquisitivo que están experimentando los españoles por los incrementos de precios, particularmente el de la vivienda. De hecho, ocho de cada diez pluriempleados está en esta situación por "supervivencia económica".

Según el análisis (basado en una encuesta a 4.500 empleados de todo el país), el 55% de los trabajadores ha compatibilizado en algún momento dos o más empleos a lo largo de su vida laboral.

Centrándose en los pluriempleados, un 41% afirma compatibilizar trabajos para aumentar sus ingresos. Otro 24% lo hace para cubrir gastos básicos y un 22% se ve obligado por la falta de estabilidad en su empleo principal.

De hecho, tres de cada cuatro trabajadores pluriempleados (un 76%) reducirían su carga laboral si su empleo principal les ofreciera mejores condiciones. Tan sólo un 6% asegura disfrutar compaginando varias actividades, lo que confirma que el pluriempleo en España es más una obligación que una oportunidad.

Los problemas relativos al poder adquisitivo se van a mantener en el futuro próximo, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En su último informe, la entidad apunta a un "ligero aumento de los salarios reales en 2025 y 2026". Sin embargo, "en ningún caso se recupera la pérdida de capacidad de compra registrada en 2022" por la crisis inflacionaria desatada aquel año.

Por otro lado, el estudio de Randstad apunta a que hostelería y turismo (30%) y comercio y atención al cliente (24%) concentran más de la mitad de las personas pluriempleadas de España. Les siguen transporte y logística (17%) y producción y manufactura (15,5%).

En términos territoriales, Baleares es la región líder en pluriempleo. Un 84% de los trabajadores afirma haber compaginado más de un trabajo en algún momento. Por detrás quedan Murcia, Navarra y Andalucía, regiones donde seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir en alguna ocasión a un segundo empleo.