La Inspección de Trabajo vigila el uso de algoritmos por grandes tecnológicas como Amazon

Las claves nuevo Generado con IA La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una campaña para vigilar el uso de algoritmos por parte de grandes tecnológicas que operan en España, como Amazon, Uber y Cabify. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado las condiciones laborales en estas empresas, comparándolas con situaciones propias del siglo XIX y criticando prácticas como el control excesivo del tiempo de los empleados. El Gobierno advierte que no permitirá abusos laborales derivados del uso de tecnología y algoritmos en la gestión de trabajadores, garantizando el respeto a los derechos laborales en España.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que "desde ya" hay en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España.

"Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores", ha indicado Díaz este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados.

Díaz ha criticado que estas empresas, "muy modernas", funcionan a veces "con condiciones de Dickens, del siglo XIX". "El modelo Amazon que permite que trabajen sus empleados 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. No solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados cuando van al baño, son muchas otras", ha aseverado.

La titular de Trabajo ha sentenciado que eso se "acabó" en España y que la Inspección de Trabajo actuará con "contundencia" ante estos abusos laborales.

"Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen", ha concluido.

