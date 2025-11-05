El Gobierno propone a los funcionarios pactar una subida salarial para tres años que incluya variables

Todavía no se han concretado cifras de subida salarial, pero se ha pactado un calendario de reuniones para avanzar en el acuerdo y su posterior presentación en la Mesa General de Negociación.

La negociación incluye no solo mejoras retributivas, sino también medidas organizativas que beneficien tanto a los trabajadores como a los servicios que prestan a la ciudadanía.

El Gobierno ha propuesto a los sindicatos de funcionarios un acuerdo salarial plurianual que combine incrementos fijos y variables para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha mantenido un encuentro este miércoles con los representantes de los sindicatos mayoritarios de la Función Pública (CCOO, UGT y CSIF).

Con dicho encuentro arranca la negociación de un acuerdo plurianual que incorpore no solo mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también otras medidas organizativas que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía.

"Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde", ha explicado la secretaria de Estado.

En materia retributiva, Sánchez Naranjo ha trasladado a los sindicatos que el objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo.

Según apuntan desde UGT, no se han puesto aún sobre la mesa cifras concretas de subida para un acuerdo que sería para tres años.

El pacto al que Función Pública quiere llegar con las centrales sindicales contempla además un conjunto de mejoras organizativas, así como seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos.

En el encuentro de este miércoles, se ha pactado con los sindicatos un calendario de reuniones para ir trabajando en un texto que pueda ser llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en cuanto sea posible.