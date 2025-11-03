La tasa de paro en España dobla las de potencias como EEUU y China y supera las de toda Latinoamérica, según el FMI

El desempleo juvenil en España es del 25%, compitiendo con Suecia, que tiene una tasa del 24%.

España supera en tasa de paro a todas las economías de Latinoamérica y a varios países asiáticos como Irán, Pakistán y Egipto.

El FMI prevé que España siga siendo una de las economías con más desempleo, con tasas de 10,8% en 2025 y 10,7% en 2026.

La tasa de paro en España se mantiene en el 10,5%, liderando el desempleo en la UE, y duplicando las cifras de países como EEUU, China y Reino Unido.

Pese a la buena marcha del mercado laboral español (aunque ya está desacelerando), la tasa de paro patria se ha estancado en el 10,5%. Una cifra con la que lidera el desempleo en la Unión Europea y que dobla la registrada en grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido y China.

De hecho, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), España es y será en los próximos años una de las economías con más desempleo del Mundo.

Así lo indican las previsiones del ente dirigido por Kristalina Georgieva. El FMI recoge que la tasa de paro de España se quedará en el 10,8% este 2025 y en el 10,7% en 2026. Cifras que multiplican por dos los pronósticos que hay para otros países.

Por ejemplo, Estados Unidos. El FMI prevé que el paro en el país gobernado por Donald Trump se quede en el 4,2% este año y en el 4,1% en 2026. Algo parecido ocurre con China. Para el gigante rojo se prevé que el desempleo esté en el 5,1% tanto en 2025 como el próximo año.

España también dobla la previsión de paro de Reino Unido (4,7% en 2025 y en 2026) y cuadruplica la de Japón (2,6% ambos años).

Curiosamente, la tasa de paro española es también muy superior a la de varias economías emergentes y en vías de desarrollo. De hecho, es superior a la de todos los países de Latinoamérica de los que FMI hace previsión de paro (no es el caso, por ejemplo, de Venezuela) y de varios asiáticos, como Irán, Pakistán o Egipto.

En Europa, sólo hay un país que supere la tasa de paro española, y está en medio de una guerra con Rusia. Se trata de Ucrania, cuya previsión de desempleo para este 2025 está en el 11,6% (aunque bajaría al 10,2% en 2026).

Asimismo, la media de paro de la UE palidece respecto a los datos españoles, quedándose en porcentajes del entorno del 6%. Sólo se acerca Finlandia, con un 9,8% hoy en día y previsiones del 9% y del 8,7% para este año y el próximo.

Históricamente, la tasa de paro ha sido una de las principales debilidades de las economía española. Sólo ha estado libre de los dobles dígitos en el breve periodo que fue de 2005 a principios de 2008, justo antes de que la crisis financiera y de que estallara la burbuja inmobiliaria en nuestro país.

¿Cuáles son las causas de este fuerte paro estructural en nuestro país? Principalmente las personas que están en desempleo de larga duración y "la difícil transición de los jóvenes a la vida activa", indican Raymond Torres y María Jesús Fernández en un artículo para la publicación de Funcas Cuadernos de Información Económica.

"Las deficiencias en la recolocación de parados" es reseñable. "En España no es fácil salir de la cola del paro, algo que afecta en especial a los colectivos con menos cualificación, o a las mujeres que quieren recuperar la vida laboral después de un periodo de maternidad. De ahí la elevada tasa de paro de larga duración", explican.

Asimismo, aparece "la difícil transición entre el sistema educativo y la vida profesional, como lo evidencia la elevada tasa de paro juvenil en comparación con la europea".

Cifras brutas

Centrando el foco en la UE y en términos brutos, España también es líder en paro registrado. Los últimos datos de Eurostat (correspondientes a septiembre) indican que la cifra de desempleados en nuestro país se eleva a 2,6 millones, por encima de los 2,4 millones de Francia, que es segundo clasificado en este peculiar ranking.

Así, España aporta casi el 20% de los parados de la Unión (13,2 millones). Proporción que es todavía más elevada respecto a la Zona Euro (11 millones).

Por otro lado está el desempleo juvenil, ámbito en el que también España es líder. De hecho, en septiembre se elevó ligeramente, hasta el 25%.

Sin embargo, en este sentido, España sí que cuenta con competencia. Suecia nos pisa los talones con una tasa del 24%.