Andalucía se suma a los gestos a autónomos tras el traspiés del Gobierno y subirá un 50% las ayudas el próximo año

Las medidas de apoyo a autónomos en Andalucía se suman a las iniciativas anunciadas por Feijóo y Ayuso tras la polémica propuesta del Gobierno central sobre las cotizaciones.

Un nuevo plan de digitalización para autónomos en Andalucía contará con 35 millones de euros en el Presupuesto de 2026.

El Gobierno andaluz incrementará un 50% las ayudas a los autónomos en 2026, alcanzando los 147,5 millones de euros.

Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y ahora Juanma Moreno. El Gobierno andaluz acaba de sumarse a la cascada de anuncios de apoyos a los autónomos en plena polémica –traspiés y rectificación incluida del Gobierno– sobre la propuesta de Moncloa subir las cotizaciones.

En el caso andaluz, el respaldo se traduce en casi 50 millones de euros extra que se suman al Presupuesto de 2026, los últimos de la legislatura de Moreno.

En total, las ayudas a autónomos crecerán un 50% el próximo año, hasta los 147,5 millones. Según ha detallado este martes en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España, el grueso de ese incremento irá a un nuevo plan para la digitalización.

En concreto, ese nuevo plan estará dotado con 35 millones de euros. El nuevo gesto llega un día después de que Feijóo y Ayuso anunciaran medidas para dar apoyo a los trabajadores por cuenta propia en medio de la polémica por la propuesta del Gobierno de subir las cotizaciones.

Una medida que finalmente el Ejecutivo central acabó rectificando. Aun así, ha tenido protagonismo propio en la presentación en rueda de prensa de los Presupuestos andaluces, que ascenderá a 51.597,9 millones de euros, y destinará aproximadamente un 30% a la sanidad.

De cuota cero a 5.600€ para nuevos negocios

La novedad de Andalucía para los autónomos –es la comunidad con más trabajadores por cuenta propia– se suma a otras propuestas conocidas esta misma semana.

En el caso de Feijóo, la promesa es desplegar un plan integral de autónomos con "cuota cero" en las cotizaciones a la Seguridad Social para los nuevos emprendedores y "una sola declaración de impuestos al año".

Además, habría IVA cero para todos los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Esta exención beneficiará, según cálculos del PP, a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia.

También ha movido ficha Ayuso vía Presupuestos 2026, aunque en términos porcentuales será un incremento más leve que el promovido en Andalucía: se aumentará un 17,7% las ayudas, hasta alcanzar los 37,1 millones de euros.

La Comunidad de Madrid prevé asimismo elevar un 40% las ayudas directas a los nuevos autónomos, que pasarán de 4.000 a 5.600 euros por beneficiario. En los casos de quienes emprendan su actividad en municipios pequeños, la cuantía alcanzará los 6.200 euros.