Garamendi (CEOE) avisa al Gobierno de que el diálogo social "va camino de la UVI" por las decisiones de Yolanda Díaz

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este miércoles de que el diálogo social "tristemente, va camino de la UVI" por las decisiones que se están tomando en el Ministerio de Trabajo de no llevar materias como el registro horario o el permiso de defunción a las mesas de negociación y anunciar su aprobación mediante reglamentos o decretos.

"Hay un montón de temas que hay que hablar. ¿Qué pasa? Se va al Parlamento, el Parlamento le dice que no al Ministerio y entonces, como dice que no, pues ahora vamos a empezar a hacer normas, que se hacían previas a la democracia", ha denunciado Garamendi.

"Es decir, ¿qué hago? No hago un proyecto de ley, no hago un decreto-ley, no voy a través de lo que son los canales reglamentarios y lo que voy haciendo es trufando para ir metiendo tus coaitas, rompiendo en muchos casos el gran acuerdo de la reforma laboral", ha añadido.

En declaraciones a la cadena COPE, ha afirmado que si la CEOE llega a saber que esto iba a ser así, no habría firmado una reforma laboral que, tan sólo una semana después, Trabajo "se saltó" al conceder la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales.

Aunque ha reconocido que se han firmado grandes acuerdos con el Departamento que dirige Yolanda Díaz y que CEOE se seguirá sentando a las mesas de negociación porque "no es un partido político", Garamendi ha denunciado que el problema que hay con Trabajo es que "rebasa absolutamente todos los espacios".

Reforma del despido

En este sentido, ha recordado que esta misma semana se ha abierto desde el Ministerio una nueva mesa de negociación para reformar el despido, una materia que "no entró en la reforma laboral" y que se quiere modificar partiendo de una premisa que es "falsa".

"Están diciendo que la Carta de Derechos Sociales de Europa dice que hay que cambiar los despidos, pero es que el Tribunal Supremo de este país ha dicho que en España se está totalmente de acuerdo con lo que es el tema de la legislación europea, incluso con la OIT. Bueno, pues a la ministra y los sindicatos parece que se les ha olvidado y dicen, no, no, pero esto es así", ha afirmado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha indicado que Trabajo y los sindicatos quieren que los despidos sean subjetivos, que sean nulos, "un tema que ni estaba en la reforma laboral".

"Sería romper otra vez de nuevo la reforma laboral, romper la confianza del pacto, y romper lo que son los convenios colectivos, es decir, la propia negociación de los convenios. Se está renunciando a la dinámica de la paz social, que es la mejor infraestructura que yo creo tiene un país, que es el diálogo social", ha alertado.