Cepyme reformula las últimas cuentas de Gerardo Cuerva e incurre en pérdidas al elevar sus provisiones por riesgos

Ángela de Miguel es la nueva presidenta de Cepyme, tras vencer en las elecciones apoyada por Antonio Garamendi.

Gerardo Cuerva, ex presidente de Cepyme, se distanció de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, lo que llevó a la búsqueda de un perfil propio para la patronal.

Un riesgo de una acción formativa de 2012 ha sido reevaluado de remoto a posible, lo que ha afectado la probabilidad de recuperación y ha llevado a provisionar pérdidas.

La Asamblea General de Cepyme ha reformulado las cuentas de 2024, pasando de superávit a déficit, debido a un cambio en la provisión por riesgos.

Los años de presidencia de Gerardo Cuerva todavía colean en Cepyme. La Asamblea General de la patronal, reunida este miércoles, ha decidido reformular las cuentas de 2024, las últimas bajo el mandato del empresario granadino. La organización ha pasado de registrar superávit a estar en déficit e incurrir en pérdidas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes presentes en la asamblea, una "amplia mayoría" de los asistentes ha votado a favor de una modificación en las cuentas anuales. Concretamente, un riesgo ha cambiado de "remoto" a "posible".

Dicho riesgo proviene de una acción formativa de 2012, que, según la jurisprudencia que habría que aplicar hoy, al estar revocada, pagada y recurrida, tiene menos probabilidad de recuperarse y debe provisionarse. Por ello, según las fuentes consultadas, las cuentas de 2024 acaban incurriendo en pérdidas.

Tras este cambio, la Asamblea General de Cepyme ha aprobado las cuentas anuales y la Memoria de actividades de 2024, así como el presupuesto de la Confederación para 2025.

Cabe recordar que Gerardo Cuerva fue presidente de Cepyme de enero de 2019 a mayo de 2025. Entró en la patronal respaldado por el actual presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos empresarios se fueron distanciando, lo que llevó a Cepyme a buscar un perfil propio entre 2023 y 2024 para liderar la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, Garamendi le comunicó que no apoyaría su reelección.

Pese a ello, Cuerva decidió presentarse a los comicios de la patronal (celebrados en mayo), donde se enfrentó a Ángela de Miguel, la candidata respaldada por el presidente de la CEOE. Y actual presidenta de Cepyme.