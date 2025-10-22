La CEOE descarta negociar el despido con Yolanda Díaz porque "ha traicionado el espíritu de la reforma laboral"

La patronal considera que la justicia ha avalado su postura sobre las indemnizaciones por despido improcedente y rechaza las demandas sindicales de aumentarlas.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, acusa a Yolanda Díaz de traicionar el espíritu de la reforma laboral en curso.

La CEOE ha decidido no participar en las negociaciones sobre la reforma del despido impulsadas por el Ministerio de Trabajo.

Nueva guerra entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo. Los empresarios han decidido que no van a negociar ningún aspecto sobre la reforma del despido que ya ha empezado a tramitar el Gobierno. Y, en base a esta determinación, no acudirán a ninguna de las reuniones que el departamento que dirige Yolanda Díaz organice para abordar esta cuestión.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha anunciado esta resolución durante su intervención en la Asamblea General de Cepyme. "No vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta", ha indicado Garamendi.

En este sentido, Garamendi ha defendido que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa de negociación: la denuncia de los sindicatos de que en España no se cumple la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido improcedente. A los que ha dado la razón el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Sin embargo, la clave, según el presidente de la CEOE, está en que "la justicia nos ha dado la razón" en la indemnización del despido a día de hoy. Se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza que los tribunales puedan elevar dichas compensaciones por encima de los 33 días por año trabajado vigentes.

Cabe recordar que fue este lunes cuando empezó la negociación para reformar el despido, y a esa ocasión sí que se presentaron los representantes de la patronal. Sin embargo, en la cita estuvieron de perfil y prácticamente no participaron en la cita.

Esto se debe a que la patronal no ha decidido esta posición (la de ni siquiera sentarse en la mesa del Diálogo Social) hasta el Comité Ejecutivo que la CEOE ha celebrado en la mañana de este mismo miércoles.

En la cita, los empresarios han acordado esta postura. No sólo por el fondo jurídico, mencionado por Garamendi. También porque consideran que Yolanda Díaz, al abordar estar reforma, está incurriendo en una "deslealtad y está traicionando el espíritu de la reforma laboral", según voces asistentes a la cita.

Estas fuentes indican que una de las razones por las que CEOE y Cepyme apoyaron este conjunto normativo (aprobado a principios de 2022) fue porque, precisamente, no se tocaban, ni se iban a tocar, determinados asuntos sensibles para los empresarios. Entre ellos se cuenta la reforma del despido, claro.

Las exigencias de los sindicatos de cara a la reforma del despido no se quedan en elevar la indemnización por despido improcedente. También reclaman recuperar los salarios de tramitación. Algo que los empresarios, según ha podido saber este periódico, también rechazan.

Cabe recordar que, por ahora, la piedra está en el tejado de CCOO y UGT. El Ministerio de Trabajo les ha encargado que elaboren una propuesta que servirá de base para un borrador para un futuro proyecto de ley y tendrían que cerrar en unas semanas.

Esta es una de las razones por la que los propios sindicatos consideran que dicho borrador no podrá estar cerrado, al menos, hasta principios de 2026.