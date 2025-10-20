Yolanda Díaz plantea un día de permiso por eutanasia, 15 días para cuidados paliativos y hasta 10 por muerte de pareja e hijos

Yolanda Díaz el pasado 17 de octubre en un acto en Valencia. Europa Press

Tras el fracaso de la reducción de la jornada laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acelera para desplegar la agenda social y activar la maquinaria legislativa. Tanto es así que ya ha puesto sobre la mesa a los agentes sociales la propuesta de su ministerio para ampliar los permisos por fallecimiento de familiares y por cuidado de paliativos.

Además, crea un nuevo permiso de un día para acompañar a un familiar o amigo el día de su eutanasia.

El Real Decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo, tal y como ha adelantado este lunes la Ser, contempla la ampliación hasta 10 días del permiso por muerte del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Esto incluye a los hijos, hermanos, abuelos y nietos.

Seguirá vigente el permiso actual de dos días por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de afinidad, es decir, cuñados y abuelos del cónyuge.

Este permiso se podrá disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento.

Sobre el nuevo permiso para cuidados paliativos, este se eleva a 15 días para el cónyuge, la pareja de hecho y familiares de segundo grado de consanguinidad.

Este permiso se podrá dividir en dos partes, sólo una vez por paciente y se podrá extender durante tres meses como máximo. Para ello, será necesario un informe médico sobre el paciente.

Por último, Yolanda Díaz pone sobre la mesa un nuevo permiso que no estaba previsto ni anunciado: un día para acompañar a una persona que va a recibir la eutanasia.

Para utilizar este permiso no será necesario que haya parentesco, por lo que podría utilizarse para un amigo o un conocido.

