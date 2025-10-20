El Gobierno rectifica la subida de las cuotas de autónomos y propone congelarlas en 2026

El Gobierno busca consenso político para reformar las cuotas y mantener la revalorización de pensiones conforme al IPC.

Se mantienen medidas de apoyo como la tarifa plana para nuevos autónomos y se estudian mejoras en la prestación por cese de actividad.

La ministra Elma Saiz asegura que la congelación afectará a autónomos que ganan menos de 1.167 euros al mes.

El Gobierno propone congelar las cuotas de autónomos con menores ingresos en 2026 tras las críticas a la subida inicial.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno propondrá congelar en 2026 las cuotas de los autónomos con menores ingresos, en respuesta a las críticas surgidas tras la propuesta inicial de aumentar estas cuotas, especialmente para los autónomos más vulnerables.

Esta medida se enmarca en una revisión de la reforma aprobada en 2022, que implantó la cotización por ingresos reales y que el Gobierno considera irreversible.

Saiz ha asegurado que "la congelación afectará específicamente a los tres primeros tramos de la tabla reducida", es decir, a los autónomos que ganan menos de 1.167 euros al mes, señalando sensibilidad con los trabajadores de menores ingresos.

Además, mantiene la tarifa plana para quienes inician actividad, junto a otras medidas de apoyo como el Ingreso Mínimo Vital, según ha explicado en una entrevista en El País.

En esta línea, ha reconocido margen de mejora en la prestación por cese de actividad y plantea la posibilidad de automatizarla en caso de cierre del negocio, eliminando burocracias y luchando por hacerlo más accesible.

Debate parlamentario y negociación

La ministra ha rechazado que "la subida de cuotas tenga un afán recaudatorio" y ha remarcado que "no se han hecho cálculos recaudatorios sobre las propuestas actuales".​

Saiz se muestra optimista sobre la posibilidad de lograr consenso político pese a la actual aritmética parlamentaria menos favorable, y ha subrayado que si no se aprueban cambios, las cuotas actuales se prorrogarían mirando hacia 2032, cuando se prevé la total implantación del sistema de cotización por ingresos reales.

Sobre el subsidio para mayores de 52 años para este colectivo, ha explicado que "son cuestiones que están encima de la mesa. Pero en este asunto tiene un papel importante el Ministerio de Trabajo".

"También queremos mejorar la prestación por nacimiento, teniendo en cuenta no solamente el último mes sino la media de los últimos tres meses de la base reguladora; o calcular la prestación para autónomos con hijos con enfermedades graves de forma que se calcule la base reguladora dependiendo de la duración de la enfermedad", ha subrayado.

Respecto a las pensiones, ha recordado que el Gobierno defiende la revalorización de las pensiones conforme al IPC como principio de justicia social y ha destacado que "la reforma de pensiones iniciada en la legislatura pasada sigue desplegándose, fortaleciendo los ingresos y el fondo de pensiones".