El Gobierno claudica con los autónomos: las cuotas subirán como máximo un 2,5% en 2026, por debajo del IPC

Para los siguientes 12 tramos, las subidas serán progresivas, desde el 1% hasta el 2,5%, según los ingresos de los autónomos.

Los primeros tres tramos de rendimientos, que están por debajo del salario mínimo, permanecerán congelados, sin incremento de cuotas.

El Gobierno ha reducido la subida de las cuotas de autónomos, estableciendo un aumento máximo del 2,5% en 2026, por debajo del IPC previsto.

Finalmente, el Gobierno ha decidido cambiar su propuesta para subir las cuotas que los autónomos pagan a la Seguridad Social por sus cotizaciones. Ha rebajado, y mucho, los incrementos que había previsto. En concreto, la subida máxima en 2026 (que iba a estar por encima del 34%) será del 2,5%, una cantidad que está por debajo del IPC previsto para 2025.

En la reunión que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha celebrado con las asociaciones de autónomos y los sindicatos, Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, les ha transmitido la nueva propuesta. Para empezar, que los tres primeros tramos de rendimientos o ingresos netos (que están por debajo del salario mínimo interprofesional) quedarán congelados.

Para los siguientes 12 tramos, las subidas previstas son, de manera progresiva y según aumenten los ingresos de los autónomos, cuatro (una para cada bloque de tramos).

Saiz dice que la propuesta de congelación de cuotas llega tras "escuchar" a los autónomos

La primera será del 1%, que se aplicará a los autónomos que tengan ingresos de entre 1.166 y 1.700 euros mensuales. La siguiente, del 1,5%, se implantará en los tramos que van de los 1.700 a los 2.330 euros.

El incremento de los tramos de 2% se implantará en el tramo que va de 2.330 euros a 3.620 euros mensuales. Y, finalmente, por encima de esta cantidad, la subida de las cuotas será del 2,5%.

Estas subidas suponen unos incrementos entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para 2026.

Esta nueva propuesta llega después del rechazo que ha provocado, incluso dentro del Gobierno, la proposición que el equipo de Elma Saiz hizo la semana pasada.

De hecho, finalmente, no habrá incrementos previstos para años posteriores a 2026, como sí se hacía en la propuesta que generó polémica y críticas. Borja Suárez ha informado de estos cambios a los medios de comunicación, en una intervención en la que desgranado que se han hecho propuestas para facilitar la regularización de las cuotas.

Además, Seguridad Social ha planteado determinadas mejoras en prestaciones como las de porcuidado y nacimiento de menor y cese de actividad.

