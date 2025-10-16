Miles de personas se concentran ante la CEOE contra la siniestralidad laboral: "Queremos salud, no un ataúd"

Concentración Siniestralidad 0 frente a la sede de la CEOE, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas se manifiestan en Madrid ante la CEOE exigiendo responsabilidad empresarial por la siniestralidad laboral. Los sindicatos CCOO y UGT critican la falta de campañas de sensibilización del Gobierno en comparación con las de tráfico. Los líderes sindicales acusan a la CEOE de boicotear la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se pide al Ministerio de Seguridad Social actuar sobre las pensiones y riesgos laborales en sectores peligrosos como la construcción.

Entre tres mil y cuatro mil personas, según cifras de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, se han concentrado este jueves desde las 11.00 de la mañana ante la sede de la CEOE en Madrid para exigir a las empresas responsabilidad y que cumplan con las medidas ante la siniestralidad laboral.

'Queremos salud, no un ataúd' o 'No más muertes en el trabajo' han sido algunas de las proclamas y pancartas que portaban los manifestantes convocados por UGT FICA, CCOO del Hábitat y CCOO de Industria, que han guardado un minuto de silencio en memoria de todas las personas que han muerto trabajando.

Durante la concentración, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han responsabilizado a la CEOE de la siniestralidad laboral y han criticado que el Gobierno no impulse campañas de sensibilización sobre el tema, al igual que hace con las campañas de tráfico, porque supone "tocar el bolsillo de los que mandan": las empresas.

"Cada día laborable hay más de tres personas que pierden la vida en el país", ha expuesto Álvarez, que ha lamentado que las cifras de siniestralidad laboral no sean suficientes para priorizar medidas que permitan atajar los accidentes o reducir la jornada laboral a las 37,5 horas, a la vez que ha acusado a la CEOE de "boicotear" la posibilidad de un acuerdo para la nueva Ley de Prevención de Riesgos laborales.

En esta línea, el sindicalista ha criticado que la CEOE no acuda a las mesas de diálogo social que el Ministerio de Trabajo inició en febrero de 2024 para negociar una reforma de la ley de prevención, pero, luego, vaya de "plató en plató" acusando al Gobierno de no negociar. "¿Con quién van negociar si no van?", ha expuesto Álvarez.

"Pensiones de miseria"

El secretario general de UGT ha pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que acuda a "algún plató" a explicar cómo piensan abordar la situación de accidentes mortales, pero también la de los que causan lesiones que impiden seguir trabajando y generan "pensiones de miseria".

Unai Sordo, por su lado, ha asegurado que no van a "tolerar" que la CEOE quiera hacer pasar las bajas por Incapacidad Temporal (IT) por absentismo y ha asegurado que no se puede resolver el problema "incitando" a la gente a ir al puesto de trabajo sin estar curado.

Por ello, ambos líderes sindicales han reivindicado la necesidad de aprobar los coeficientes reductores en aquellas profesiones que tienen más índice de mortalidad y peligrosidad, como en el sector de la construcción. En este sentido, durante las protestas se ha exigido al Ministerio de Seguridad Social que actúe y saque adelante la petición realizada por el sector de aplicar coeficientes para adelantar la edad de jubilación, que no comparte la patronal.

Además, CCOO y UGT han urgido a sacar adelante la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, que se aprobó hace 30 años, ya que el problema de las bajas tiene que ver con la "pésima calidad preventiva" de miles de empresas.

Frente a los manifestantes, Álvarez ha llamado a los trabajadores a trasladar al Gobierno y al Ministerio de Trabajo que se ha "acabado la fiesta" empresarial de no poner mecanismos para hacer frente a la siniestralidad.

"Exigimos una ley (de prevención) renovada y acordada en el diálogo social, si CEOE no se presenta, allá ellos", ha reivindicado, a la vez que ha subrayado que las "cuentas de resultados" de las empresas son consecuencia de "la falta de inversión" para prevenir las enfermedades profesionales.

"Sale muy barato ser un delincuente patronal", ha expuesto Barragán, que ha incidido, junto al resto de sindicalistas, en la necesidad de un Pacto de Estado contra la siniestralidad.