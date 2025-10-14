Los autónomos ven un “sablazo” en las nuevas cotizaciones que propone el Gobierno: pagarían hasta 7.424 euros más al año

Organizaciones como Uatae expresan preocupación por el impacto en autónomos con menores ingresos, pidiendo ajustar la reforma.

La Asociación de Trabajadores Autónomos se niega a respaldar la propuesta y llama a que se debata en el Congreso.

Las nuevas cotizaciones propuestas podrían aumentar entre un 8,7% y un 34,9% para 2026 y hasta un 104,9% para 2028.

Los autónomos critican la propuesta del Gobierno de elevar las cuotas de la Seguridad Social, calificándola de "sablazo".

El Gobierno ha presentado a los autónomos su propuesta para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y las cuotas que paga este colectivo por sus cotizaciones a la Seguridad Social. Y no les ha gustado. Consideran que la proposición del Gobierno de subirlas hasta 2028 constituye un "sablazo".

Como ya ha contado este medio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone una subida de las cuotas mensuales para 2026 que va de los 17,37 euros (que es la mínima y corresponde a los autónomos con unos rendimientos por debajo de 8.040 euros anuales) hasta los 206,24 euros (es la máxima y corresponde a los que ingresen más de 72.000 euros al año).

Esto supone que, si se aplica la propuesta de Seguridad Social, los autónomos españoles tendrán que pagar entre 2.609,44 y 9.554,88 euros en cuotas a la Seguridad Social en 2026, dependiendo de sus ingresos. Cantidades que suponen entre un 8,7% y un 34,9% más que lo que abonarán este 2025, respectivamente.

Esto es el sablazo en las cotizaciones que pretende el Gobierno

En amarillo la subida porcentual en el primer año y también la subida hasta 2028 pic.twitter.com/WYlCBZv4e5 — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 13, 2025

Sin embargo, la idea de Seguridad Social es seguir elevando dichas cuotas, de forma progresiva, hasta 2028. Para entonces, los autónomos tendrán que pagar un mínimo de 3.025,2 euros al año en cuotas (un 26,05% más) y un máximo de 14.504,76 euros (un 104,9% más).

Es decir, que los autónomos que más facturan y que más cuotas pagan a día de hoy tendrán que doblar lo que abonan a la Seguridad Social en 2028.

"La propuesta que ha presentado el Gobierno para subir las cotizaciones a los autónomos en 2026 es un nuevo sablazo". Así de claro se ha expresado Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) sobre la propuesta del Gobierno.

Se ha negado a que ATA respalde la propuesta. "Que lleven el real decreto-ley al Congreso y se retraten los partidos políticos,pero no con nuestro apoyo".

"Blufff"

Por otro lado, determinadas ventajas que se han propuesto en el campo de las prestaciones del cese de actividad las ha considerado "un blufff" en su perfil de la red social X.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) también ha lamentado las propuestas del Ejecutivo. Y ha reconocido "su preocupación por el impacto que las nuevas tablas de tramos y cuotas planteadas que podrían tener sobre las y los autónomos con menores ingresos".

"Si queremos que la reforma del RETA sirva para acercar la cotización a los ingresos reales, no podemos pedir más esfuerzo precisamente a quienes menos tienen”, ha destacado María José Landaburu, secretaria general de la asociación de autónomos.

“Confiamos en que en las próximas reuniones podamos corregir estos desajustes y construir un modelo más justo y sostenible, donde se ponga de relieve la protección social del conjunto del colectivo”.

Desde Seguridad Social recuerdan que el objetivo de la medida es "igualar progresivamente lo que cotiza un autónomo y lo que cotiza un asalariado con ingresos similares para garantizar un trato justo y equilibrio entre ambos tipos de trabajadores".

En cualquier caso, este es sólo el inicio de la negociación. Queda mucho camino, sobre todo teniendo en cuenta que lo que haga el Gobierno en esta materia tendrá que ser refrendado por el Congreso.

NI UN SOL VOT de Junts anirà a collar més els autònoms.

El que cal és rebaixar la pressió fiscal a les classes mitjanes i treballadores de Catalunya. https://t.co/7JOpZjyCfc — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) October 13, 2025

El Partido Popular ya ha criticado la medida. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en su perfil de X: "Es un sinsentido que está llevándose por delante a la clase media y que no merecen tantos autónomos que levantan este país. En España tiene que volver a merecer la pena trabajar".

A esta protesta se ha sumado Junts, apoyo parlamentario clave para el Ejecutivo. También en esta red social, Miriam Nogueras, ha dejado caer su rechazo: "Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es rebajar la presión fiscal en las clases medias y trabajadoras de Cataluña".

¿Nace muerta la reforma del RETA? Lo sabremos antes de que acabe el año.