Los sindicatos amenazan con una huelga en el sector público si no hay acuerdo para subir los salarios de los funcionarios

El minstro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Efe

Las claves nuevo Generado con IA Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se movilizarán desde finales de octubre para exigir un acuerdo salarial para los empleados públicos, con la posibilidad de convocar una huelga. Las organizaciones sindicales reclaman mejoras como la reducción de la temporalidad, 35 horas semanales, y el refuerzo de las plantillas. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha vinculado la subida salarial a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que los sindicatos critican.

UGT, CCOO y CSIF se movilizarán desde finales de octubre en todo el país para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública que impide un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, sin descartar la convocatoria de una jornada de huelga.

Las tres organizaciones sindicales anunciarán este martes el calendario de movilizaciones para forzar avances en una negociación en la que no solo reivindican la mejora del poder adquisitivo, sino también la reducción de la temporalidad, las 35 horas semanales, el refuerzo de las plantillas o el desarrollo de la carrera profesional, entre otras cosas.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha vinculado recientemente la subida salarial a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que los sindicatos consideran una excusa, puesto que los sueldos públicos se han incrementado en otras ocasiones con las cuentas prorrogadas.

De momento, el Ejecutivo ha cumplido con las subidas que se pactaron para los años 2022, 2023 y 2024; pero ya en 2025 los salarios han quedado congelados.

"El Gobierno nos usa como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones", ha señalado el sindicato a través de un comunicado publicado en la red social X.