Garamendi rechaza "las formas" de Yolanda Díaz con el permiso de 10 días por fallecimiento: "Usa ordenanzas franquistas"

El presidente de la CEOE defiende el diálogo social como método para abordar cambios laborales y critica la gestión "poco democrática" del Ministerio de Trabajo.

Garamendi critica a Yolanda Díaz por utilizar el Ministerio de Trabajo para su "campaña personal", sin consultar al Gobierno ni a sus socios.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, aclara que no se opone al permiso de 10 días por fallecimiento, sino a las "formas" de Yolanda Díaz al anunciarlo sin diálogo social.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aclarado este viernes que no es que rechace el permiso por fallecimiento de 10 días anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sino las "formas" que utiliza: hacer anuncios "para hacer su propia campaña personal" sin pasar por el diálogo social.

"Está intentando cambiar el Estatuto de los Trabajadores cada día evitándose el Congreso, ahora lo que hace son Real Decreto Ley que son ordenanzas que se hacían en la época franquista", ha remarcado en una entrevista en Telecinco.

Poco antes, en otra entrevista, en esta ocasión en RNE, insistía en criticar sus formas típicas desde "antes de la muerte de Franco".

"Yo no me estoy quejando del fondo de los asuntos. Lo que creo es que está utilizando el Ministerio de Trabajo para hacer su propia campaña personal porque es así. Entonces, cuando el Parlamento no le da la razón, pues empieza a dar noticias, empieza a hacer, a intentar hacer ordenamientos que se hacían antes de la muerte de Franco para trufar lo que es el tema laboral", ha afirmado en la radio pública.

Así, sobre el permiso de fallecimiento de 10 días anunciado ayer por Díaz, Garamendi ha señalado que la ministra empezó a dar noticias en ese foro "sin anunciarlo al propio Gobierno, a sus propios socios, o ir al diálogo social a plantearlo".

"Yo de lo que me quejo es de cómo se gestiona esto, saltándose a la torera el diálogo social. Por eso digo que al final necesitamos un descanso de este espacio. No tiene nada que ver con que ahora diga, no me creo tan mala persona, que es que no quiero que nadie pueda llorar a sus fallecidos", ha explicado.

"Yo no estoy hablando de ese término. Se buscan espacios populistas para intentar atacar a la persona. Ya se me ha llamado machista varias veces. El ministro Cuerpo ha dicho que lo lógico sería ir a la mesa de diálogo social, hablar con los sindicatos, con los trabajadores, con los empresarios, pues a ver esto cómo se puede hacer. Espero que no le pongan otra vez la matrícula de mala persona", ha señalado.

Garamendi ha asegurado que, "en cuanto a algo no les gusta, descalifican en lo personal". "Creo que sinceramente no me lo merezco y que no vale decir que yo estoy de acuerdo con que alguien pueda fallecer su padre, su madre y resulta que es que tiene que ir a trabajar. Nadie ha dicho eso. Yo no estoy hablando de eso".

Diálogo social

"Yo estoy hablando exactamente de cómo está reaccionando el Ministerio, muy poco democráticamente, saltándose muchas normas e intentando trufar a base de reales órdenes, es decir, evitando el Parlamento, para hacer su propia campaña política", ha precisado.

Pese a todo, el presidente de la CEOE ha indicado que no dirá nunca que el diálogo social está muerto. "Ayer mismo, en sentido contrario, tuve una reunión, que estamos trabajando intensamente, con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, para trabajar todo lo que es la incapacidad temporal, lo que son las bajas"Son dos formas de trabajar".

Es decir, en un lado vamos a dar noticias, voy a dar mítines, y en el otro lado, y lo tengo que agradecer en este caso a la ministra Elma Saiz, es vamos a ver cómo trabajamos, cómo podemos llegar a un acuerdo, vamos a ver con los sindicatos cómo se puede gestionar esto", ha indicado.

Garamendi ha apuntado que, sobre el permiso por fallecimiento de hasta 10 días anunciado por Díaz, "no sabe de qué va ni de qué grado de consanguinidad se está hablando o no se está hablando".

Yolanda Díaz

"No sabemos porque no se sabe. Normalmente, cuando hay una norma se suele hacer una memoria económica. No sabemos nada. Pues nos sentamos y lo hablamos, se ve, se mira, se estudia, pero es que no consiste en meter debates para llenar. A mí esto es un tema que me gustaría hablar con los sindicatos para evaluar exactamente de qué estamos hablando", ha subrayado.

Por su parte, Yolanda Díaz le ha reprochado al presidente de la CEOE que "estamos hablando de fallecimientos, de duelos, de lutos, de dolor, de la vida, de personas que tienen a familiares enfermos de cáncer y que sufren mucho. Y le pediría al presidente de la patronal española que deje de frivolizar".

"Yo creo que ayer las empresas españolas y los trabajadores y trabajadoras sintieron vergüenza ante las palabras del señor Garamendi. Le pido que vuelva a la institucionalidad y respete a las personas que están sufriendo", ha explicado.

Asimismo, ha remarcado que "los chascarrillos y las risas que tuvimos la desgracia de ver ayer son impropios del presidente de la patronal, de una persona que representa nada más y nada menos que los intereses de las empresas españolas".

Sobre los permisos ha afirmado que "todo ello redunda en la mejora de la salud mental de la población asalariada en nuestro país".

Además, destaca que "España da un paso más ganando derechos y modernizando nuestro país" al ganar "dos nuevos permisos que, por desgracia, están vinculados al sufrimiento humano"

Por último, ha subrayado que "en los próximos días se darán más detalles sobre las modalidades de aplicación, incluidos los grados de consanguinidad con los que podrán aplicarse".

La ministra ha hecho estas declaraciones desde Ginebra donde se encuentra para participar en un acto dedicado a la gestión de riesgos psicosociales de los trabajadores, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que coincide con la celebración este viernes del Día Mundial de la Salud Mental