Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días y uno nuevo para cuidados paliativos

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Trabajo ampliará el permiso por fallecimiento de familiares de 2 a 10 días. Se introducirá un nuevo permiso específico para los trabajadores que necesiten cuidados paliativos. Yolanda Díaz destaca la importancia de ofrecer un tiempo adecuado para el duelo tras la pérdida de un ser querido.

Yolanda Díaz ha anunciado este jueves que el Ministerio de Trabajo modificará el Estatuto de los Trabajadores para que el permiso por fallecimiento de familiares se amplíe a 10 días, en lugar de los dos actuales. También se creará un permiso para cuidados paliativos.

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

En la actualidad, según el Estatuto de los Trabajadores en España, cualquier trabajador tiene derecho a un permiso retribuido de dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si necesita desplazarse, este permiso se amplía a cuatro días.

Sobre el alcance de esta modificación, la ministra no ha aclarado si se dirigirá a familiares de primer o de segundo grado.

Según ha señalado "uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables".

"Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido. Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está en paliativos", ha dicho.

Por ello, en los próximos días se iniciarán los trámites, a través de un Real Decreto Ley, que permita ampliar el permiso por fallecimiento hasta los 10 días y la creación de un permiso para permitir cuidar a un familiar que está en cuidados paliativos.

"Queremos seguir ganando derechos", ha afirmado Yolanda Díaz, que asegura que cuenta con el apoyo del ala socialista del Gobierno para llevar a cabo estos cambios.

Noticia en actualización

