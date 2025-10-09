Cuerpo frena a Díaz y avisa de que la ampliación del permiso por fallecimiento "se hará de la mano de las empresas"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la reunión de ministros de finanzas del Eurogrupo. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Cuerpo, ministro de Economía, pide considerar a las empresas antes de ampliar el permiso por fallecimiento propuesto por Yolanda Díaz. El gobierno busca mejorar derechos laborales, pero Cuerpo insiste en encontrar equilibrio al implementar cambios junto a las empresas. La CEOE critica el anuncio de ampliar el permiso por fallecimiento, calificándolo de "ocurrencia" ya que no fue comunicado previamente. CCOO y UGT ven positivamente la ampliación del permiso por fallecimiento, pero sugieren que debería haberse discutido en el diálogo social.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha instado este jueves a tener en cuenta a las empresas a la hora de avanzar en derechos laborales como la ampliación del permiso por fallecimiento propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En un encuentro con la prensa en Luxemburgo, Cuerpo ha señalado que el Gobierno busca de manera "constante" seguir "conquistando derechos para los trabajadores" y "mejorando las condiciones laborales".

Con todo, ha remarcado que a la hora de realizarlo "hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de las empresas", como ya ha ocurrido "en otros grandes proyectos".

El titular de Economía se ha pronunciado así tras ser preguntado por su opinión sobre la propuesta de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días y de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos.

Cuerpo, que no ha respondido sobre si había sido informado de la medida antes del anuncio, insistió en que la ambición del Gobierno en materia de derechos para los trabajadores es "máxima", como demuestran también otros proyectos, como la reducción de la jornada laboral, ha insistido en que debe contarse con las compañías.

"Tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia delante que tenga en cuenta también, por supuesto, a las empresas y la capacidad que tienen de seguir avanzando en este círculo virtuoso que estamos encontrando, y conquistar derechos y seguir siendo capaces de crecer de manera significativa", ha detallado.

Tras el anuncio de la vicepresidenta segunda, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no le ha comunicado su intención de ampliar el permiso y tachó de "ocurrencia" el anuncio de una medida que no ha querido valorar porque no tiene información alguna al respecto.

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado la futura ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos como "una buena noticia", aunque han remarcado que debía haberse abordado antes en el marco del diálogo social.