La negociación del nuevo AENC anticipa una guerra entre patronal y sindicatos por los salarios y el absentismo

Los meses que quedan de 2025 se avecinan calientes en el materia de políticas laborales. Y no sólo por la ofensiva regulatoria que ha prometido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y que comienza con el refuerzo del registro de jornada telemático y digital. Este 2025 caduca el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y los agentes sociales se tienen que sentar a negociar uno nuevo. Un diálogo que promete desatar una nueva guerra entre patronal (CEOE y Cepyme) y sindicatos (CCOO y UGT).

Así lo indican fuentes en ambos bandos. Tanto en el lado de los empresarios como en el de los trabajadores admiten que las negociaciones se prevén duras y no esperan que se logre alcanzar un acuerdo antes de que caduque el actual AENC (que, cabe recordar, sirve de base para las negociaciones de los convenios colectivos en España).

Los sindicatos ya han presentado sus cartas. Aunque las propuestas concretas todavía no están preparadas (CCOO y UGT están trabajando en ellas y en una postura común), Unai Sordo y Pepe Álvarez avisan de que el principal asunto a tratar será el salarial. Y serán ambiciosos en ello.

En una comparecencia reciente, los sindicatos aludían a los precios de la vivienda (tanto en alquiler como en propiedad) y el incremento de los beneficios empresariales como los argumentos a los que van a aludir para defender las subidas salariales (que todavía no están en el papel).

Además, está la cuestión de los horarios. Ya los sindicatos han dejado caer que plantearán la reducción de jornada a las 37,5 horas a la negociación. Al fin y al cabo, argumentan, lo que reclama la patronal es que esto se aborde en la negociación colectiva, no por ley.

Hasta que no conozcan las reclamaciones concretas de los sindicatos, los empresarios no revelan su jugada. Eso sí, voces de la cúpula de la CEOE ya avisan de que van a alegar el incremento de costes laborales que llevan afrontando en los últimos años (por el aumento de las cotizaciones) y van a exigir medidas en el campo de la productividad de cara al próximo AENC.

Los empresarios se refieren, ni más ni menos, que a las altas tasas de absentismo que hay a día de hoy en España. Cabe recordar, en cualquier caso, que dicho absentismo recoge tanto las faltas al trabajo justificadas (como las bajas por enfermedad, que son las mayoritarias) como las injustificadas.

En los sindicatos ya adelantan que aquí habrá enfrentamiento. Hace tiempo que denuncian que en España no hay un problema de absentismo real, sino un sistema sanitario saturado que atiende a los trabajadores con retraso y tras soportar largas listas de espera. Algo a lo que se suma el envejecimiento de la población, que requiere más atención médica.

De hecho, esta cuestión ya fue tratada parcialmente en el AENC en vigor y se pactó que las mutuas tuvieran un papel más activo en la recuperación de los trabajadores que sufrieran una baja por enfermedad. Pero, por ahora, el efecto de esta medida (para la que el Gobierno está cerrando convenios con las autonomías) no se está notando.

Sin embargo, la guerra que se anticipa entre patronal y sindicatos no se debe únicamente a que haya posturas difíciles de conciliar en la negociación colectiva. Voces conocedoras de estas relaciones afirman que ahora mismo "hay mucho rencor y heridas por cerrar" entre CEOE y Cepyme y CCOO y UGT.

Estas fuentes responsabilizan a las tensiones que generó todo lo relacionado con el proyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales. "Nos acusamos mutuamente de comportarnos de forma desleal. Con estos mimbres, la negociación no será fácil".